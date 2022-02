Ameaçado pelo TikTok, Facebook luta para atrair jovens

Desprezado pelos jovens, que preferem o TikTok, o Facebook está lutando para atrair a geração de 15 a 25 anos, algo que os resultados decepcionantes de sua empresa matriz, Meta, destacaram.

A líder indiscutível das redes sociais perdeu pela primeira vez em sua história quase um milhão de usuários ativos diários no último trimestre, com 1,929 bilhão de inscritos no final de 2021.

Até agora, o Facebook conseguiu compensar sua perda de usuários na América do Norte com novas inscrições em outras partes do mundo, diz Vincent Reynaud-Lacroze, CEO da agência de comunicação We Are Social.

"Vemos um ponto de inflexão para a rede, assim como o grupo investiu bilhões e espera se reinventar com o metaverso", explica, sobre uma inovação da qual a Meta ainda não lucrou.

Seu fundador e diretor-executivo, Mark Zuckerberg, admitiu: "as pessoas têm muitas opções para passar o tempo, e aplicativos como o TikTok crescem muito rápido".

Pois, embora o Facebook continue sendo a rede social mais utilizada no mundo, não compete com a assombrosa ascensão de seu concorrente chinês, principalmente entre os jovens.

De acordo com o relatório de 2022 da agência We Are Social, o TikTok ganhou 650.000 novos usuários por dia no último trimestre de 2021, oito a cada segundo. Seu número de usuários ativos mostra um crescimento de 45%.

O faturamento de sua controladora, Bytedance, aumentou 70% em um ano, atingindo 58 bilhões de dólares.

"Essa mudança se explica pela incapacidade do Facebook de capturar [adeptos] da 'Geração Z', entre 15 e 25 anos", diz Vincent Reynaud-Lacroze. "Tornou-se uma plataforma para os 'boomers' [nascidos durante o 'baby boom' dos anos 1960]", brinca, já que a idade média dos usuários do Facebook é maior.

"Quando os pais chegam a uma rede social, os jovens fogem para outra onde podem ter seu próprio espaço", diz Flavilla Fongang, fundadora da agência especializada em comunicação de marcas 3 Colors Rule, em Londres.

Os jovens se adaptaram rapidamente ao TikTok, onde podem expressar sua criatividade com coreografias ou trechos musicais.

"Você pode criar conteúdo viral mesmo que tenha apenas dez ou doze seguidores", acrescentou Fongang.

No início, o TikTok era praticamente apenas jovem, mas cada vez mais adultos o estão usando.

Para não ficar para trás, a Meta aposta no Instagram, uma rede muito popular apesar de não ter a dinâmica inovadora do aplicativo chinês.

Em 2021, o Instagram ganhou 250 milhões de usuários e totaliza 1,4 bilhão, o que permite ao grupo relativizar seus maus resultados. Ainda assim, a idade do seu público é mais heterogênea, como no Whatsapp.

A Meta adicionou ao Instagram a função "Reels", com a qual você pode criar vídeos curtos semelhantes aos do TikTok, e isso seduziu seus usuários, embora não tenha atingido o nível de remuneração gerado por seus formatos clássicos.

Além disso, o Instagram permitirá que "influenciadores" ofereçam assinaturas pagas aos seus seguidores, com a ideia de atrair e reter criadores de conteúdo e não ir ao YouTube ou TikTok.

Os resultados de quarta-feira fizeram com que as ações da gigante americana caíssem 24% em Wall Street nesta quinta-feira, mas ela continua sendo a rede social dominante em todo o mundo.

