Ganhos da Meta caem 8% no quarto trimestre em comparação com 2020

A Meta, empresa matriz do Facebook e do Instagram, obteve 10,3 bilhões de dólares em lucro líquido no quarto trimestre, 8% a menos do que há um ano, segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira (2).

A gigante das redes sociais, que tenta se reinventar com o metaverso, decepcionou os investidores e seus papéis caíram 18% durante a negociação eletrônica posterior ao fechamento da bolsa de Nova York.

A Meta reportou receitas de 33,7 bilhões de dólares contra US$ 28 bilhões no ano passado, mas então com uma utilidade líquida de 11,2 bilhões de dólares.

