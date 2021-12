Amazon Web Services: falha na plataforma impacta diversos aplicativos

Uma falha de sistema afetou a plataforma de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS) hoje, terça-feira, 7, acarretando na instabilidade de diversos aplicativos, principalmente no período da tarde. Serviços como iFood, Disney+ e Amazon Prime Video, além dos jogos League of Legends e Valorant, foram alguns dos afetados.

Em sua página de suporte, a AWS confirmou que a instabilidade afetou todas as regiões em que atua. “Estamos passando por problemas de console e de API na região US-EAST-1. Identificamos a causa raiz e trabalhamos ativamente para a recuperação. O problema afeta a página de destino global, que também é hospedada no US-EAST-1”, explicou a plataforma em alerta publicado às 13h26min (horário de Brasília).

No site Downdetector, responsável por acompanhar falhas em serviços digitais, o pico de reclamações associadas à AWS ocorreu entre 13 e 14 horas de hoje, com 504 notificações às 13h53min. As primeiras reclamações surgiram às 12h23min. 33% das reclamações estão relacionadas ao acesso a sites, e 29% se referem a dificuldades com login.

No momento de publicação desta matéria, por volta de 19h45min, alguns dos serviços já haviam retomado à normalidade, como aqueles associados à empresa Riot Games. Os problemas de League of Legends, League of Legends: Wild Rift e Valorant estavam concentrados no momento de login, com usuários não conseguindo efetuá-lo. Até o momento, a AWS não se posicionou sobre uma previsão para a normalização dos serviços que envolvem a plataforma.



