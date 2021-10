Nokia lança nova versão do celular "tijolão" com jogo da cobrinha

O novo Nokia 6310 é uma versão comemorativa dos 20 anos do lançamento do aparelho

Há 20 anos, era lançado o Nokia 6310. Aqui no Brasil, o celular ficou popularmente conhecido como “tijolão” por sua resistência. A fama do aparelho também se deu por suas funcionalidades, como a bateria duradoura e o Snake, o popular “jogo da cobrinha”. Para celebrar os 20 anos de lançamento do celular, a empresa filandesa Nokia lançou uma nova versão do aparelho na última semana, no Reino Unido.

Sobre o assunto Há 25 anos, Nokia 9000 inaugurava a era do smartphone

5G em Fortaleza: veja a velocidade da internet de quinta geração

Roteador Google Wifi chega ao Brasil; preços começam em R$ 999

Celulares estão tão caros que já é possível alugar aparelhos; veja preços

Além do design semelhante ao modelo clássico e do memorável “jogo da cobrinha”, a bateria do novo “tijolão” pode durar até 21 dias. De acordo com o portal Techtudo, caso a pessoa utilize muito o aparelho, a bateria teria capacidade para 19 dias de duração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diferente dos smartphones atuais, o display do novo Nokia 6310 segue sem sensibilidade ao toque. Porém, agora a tela é colorida e curva. A nova versão está custando 60 libras no Reino Unido, cerca de R$ 450 em conversão direta.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags