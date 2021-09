Free Fire: Liga NFA ao vivo; onde assistir à Season 6, times e premiação

A Season 6 do torneio terá 18 equipes populares do cenário disputando o título de campeão e a maior fatia da premiação total. Confira times participantes, valor da premiação e onde assistir ao vivo à Liga NFA de Free Fire

A Season 6 da Liga NFA de Free Fire começou nessa sexta-feira, 24 de setembro (24/09), com encerramento marcado para o dia 19 de dezembro. A nova temporada do torneio terá 18 equipes populares do cenário disputando o título de campeão e a maior fatia da premiação total de R$ 85 mil.

Liga NFA de Free Fire: onde assistir ao vivo, dia e horário

As partidas acontecem às sextas, sábados e domingos, a partir de 18 horas (horário de Brasília). É possível acompanhar por meio das transmissões ao vivo no canal da FNA no YouTube (clique aqui para acessar).



Liga NFA de Free Fire: quais os times participantes?

As 18 equipes foram dividas em três grupos (A, B e C). Quatro delas (Team Singularity, PM Gaming, Baze e TG Gaming) foram classificadas através da NFA Division, etapa do circuito competitivo da NFA. O restante ingressou com convite do próprio campeonato.

Grupo A: Dollars, Baze, Imperial, Black, Bastardos e Crias

Dollars, Baze, Imperial, Black, Bastardos e Crias Grupo B: Elite, TG Gamers, Team Sigularity, Astronautz, Deuses e NOISE

Elite, TG Gamers, Team Sigularity, Astronautz, Deuses e NOISE Grupo C: Alive, PM Gaming, Dragões, NSE Esports, Faz o P e Suicide Squad

Liga NFA de Free Fire: formato e rodadas

Haverá três etapas na competição: fase de grupos, semifinal e final. Na primeira, os grupos disputam seis quedas por três dias seguidos, de forma intercalada. Após 12 dias de fase de grupos, as 16 equipes com melhores desempenhos avançam para as semifinais.

Na semifinal, os grupos serão divididos em outros quatro (A, B, C e D), com quatro equipes cada. As equipes disputarão em seis quedas no formato de pontos corridos, até que todas tenham se enfrentado. As duas rodadas semifinais serão disputadas online.

As 12 melhores equipes chegam à final, que será realizada presencialmente na Arena BlueStacks, em São Paulo. Sem divisão de grupos, os times disputam por 10 dias em sistema de pontos corridos.

Liga NFA de Free Fire: premiação

A premiação total da Season 6 é de R$ 85 mil, divida entre os três primeiros colocados. Confira a distribuição:

1º lugar: R$ 50 mil



R$ 50 mil 2º lugar: R$ 15 mil



R$ 15 mil 3º lugar: R$ 10 mil

Com informações de Techtudo

