REVIEW: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Originalmente lançado para o Nintendo Wii em 2011, The Legend of Zelda: Skyward agradou há poucos. O jogo que focou nas origens do mito da princesa Zelda e seu fiel guerreiro, Link, foi por anos considerado um dos maiores tropeços recentes da franquia, especialmente após o lançamento e sucesso inquestionável de seu sucessor, The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Ainda sim, após 10 anos a Nintendo decidiu dar uma segunda chance ao game e por meio de uma remasterização atenciosa (mas imperfeita) trouxe-o ao Nintendo Switch.

Skyward Sword HD traz o mesmo enredo da versão original, focado em como Link e Zelda se tornaram figuras lendárias. Ambientado em tempos muito antigos, apresenta o jogador a Skyloft, uma ilha voadora que separa seus habitantes de uma superfície terrestre envolta de uma densa névoa. É somente após o rapto da garota Zelda, filha do chefe da aldeia situada na ilha, que Link, um aprendiz de cavaleiro, se lança ao desconhecido para resgatar a donzela e desvendar os mistérios que envolvem seu paradeiro.



Para fãs antigos de The Legend of Zelda, este é um retorno a um sistema de jogo e ritmo narrativo bastante familiar, mas que esteve ausente em Breath of the Wild. A exploração em mundo aberto dá lugar a uma série de masmorras e objetivos lineares que precisam ser resolvidos para avançar a história. Ademais, missões secundárias e atividades complementares de coleta e troca de itens por versões evoluídas de acessórios e armas expandem a quantidade de atividades a serem realizadas. Apesar de linear, o enredo em Skyward Sword impressiona, principalmente ao dar maior ênfase ao personagem que tem seu nome no título do jogo. Zelda é mais do que apenas uma donzela em perigo e sua relação com Link e com a lenda mítica que a envolve é muito bem explorada. A parte que deixa bastante a desejar em relação à história do game são seus vilões. O mago Ghirahim e a besta Demise estão longe de terem a mesma presença e peso do famoso Ganodorf e fazem com que o vilão dos outros títulos da série tenha sua ausência bastante sentida. Para aqueles que entrarão na série a partir de Skyward Sword, talvez não seja um problema. Para os demais, porém, com certeza será.

Sobre o assunto REVIEW: Knockout City

Review: Mass Effect Legendary Edition

Àqueles que experimentaram o jogo original, é bem sabido que um de seus maiores problemas se dava pelos controles de combate e movimento. Isto porque, no Wii, o controle era feito exclusivamente através do conjunto Wii Remote e Nunchuck, uma combinação que buscava deixar tudo mais natural e intuitivo, mas que muitos na época repudiaram. Nesta remasterização em HD, há diferentes opções de controle. É possível imitar o sistema original, usando os controles Joy Cons assim, bem como há também a opção de jogar de modo mais tradicional, utilizando o Pro Controller ou os próprios Joy Cons em um configuração semelhante às dos demais jogos da franquia. Tal mudança pode parecer pequena, mas traz consigo um aumento significativo da qualidade de vida do jogador, além de tornar o título mais acessível pelo simples fato de oferecer opções de jogo, algo infelizmente ainda pouco comum em jogos da Nintendo.

Ainda sim, o novo sistema de controle tem seus problemas. O mapeamento dos botões é imperfeito e exige uma boa dose de adaptação no início da jogatina. Ações como mover a câmera e lidar com certos inimigos que exigem um manejo mais tátil da espada e do escudo são notavelmente mais difíceis com o uso da configuração alternativa. Contudo, para muitos, esta ainda será a melhor forma de controle, ao invés de depender do sistema de sensores e da combinação de botões e movimentos com o uso dos Joy Cons.

Com controles e gráficos atualizados para a geração atual dos consoles da Nintendo e em um ano sem outros lançamentos da série, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD se destaca como um ótima escolha para aqueles que desejam retornar ao universo fantástico de Link e cia. ou conhecer uma aventura que, infelizmente, poucos tiraram proveito em seu lançamento original. Mais linear que Breath of The Wild, mas trazendo muitos elementos que certamente o inspiraram, o remaster de Skyward Sword mantém o que faz a franquia ser tão especial e corrige erros do passado que, felizmente, quase desapareceram por completo nesta edição.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch.

Tags