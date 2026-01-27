Diversidade genética, o segredo de supercentenários no Brasil

"Supercentenários mestiços podem abrigar variantes protetoras únicas, invisíveis em populações geneticamente mais homogêneas", explica pesquisador / Crédito: Reprodução / Freepik

Resumo O Brasil, com sua alta diversidade genética, abriga um número surpreendente de supercentenários (pessoas com mais de 110 anos). Pesquisa indica que a miscigenação brasileira pode conter variantes genéticas protetoras únicas, essenciais para entender o envelhecimento extremo e melhorar a qualidade de vida longeva. O crescente fascínio pela longevidade não dá sinais de diminuir, nem mesmo na ciência. Agora, o capítulo mais recente dessa busca é apresentado pelos supercentenários brasileiros. E isso não é coincidência: um número surpreendente de pessoas que atingiram – e ultrapassaram – os 110 anos de idade vivem no País, apesar de o Brasil raramente figurar nos mapas tradicionais de longevidade.

Assim, longe das chamadas "zonas azuis" (regiões no mundo de população mais longeva) e dos países que lideram os rankings de expectativa de vida, o Brasil surge como um caso inesperado, abrigando algumas das pessoas mais longevas e resilientes do planeta. E não se trata apenas de anos vividos: muitos mantêm lucidez, independência e imunidade notáveis.

O fenômeno está agora começando a moldar hipóteses mais concretas e a reunir evidências biológicas que antes eram difíceis de obter. Um artigo publicado neste mês na revista Genomic Psychiatry pela geneticista Mayana Zatz e sua equipe do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo (USP) coloca o Brasil em uma posição única na pesquisa sobre envelhecimento extremo: não como uma anomalia estatística, mas como um cenário privilegiado para entender como alguns seres humanos atingem idades extremas sem perder a funcionalidade. Diversidade genética A chave, segundo o artigo revisado por pares que analisa estudos recentes, reside em uma característica que distingue o País de qualquer outro: o Brasil possui uma das maiores diversidades genéticas do mundo.

Essa riqueza é resultado de uma complexa história demográfica que começou com a colonização portuguesa em 1500, continuou com a chegada forçada de quase quatro milhões de africanos escravizados e se expandiu com ondas subsequentes de imigração europeia e japonesa, resultando em uma população extraordinariamente miscigenada. E os números comprovam isso. Um estudo genômico com mais de mil brasileiros com mais de 60 anos revelou 2 milhões de novas variantes genéticas. Mais recentemente, mais de 8 milhões de variantes genômicas não descritas anteriormente foram identificadas na população brasileira, das quais mais de 36 mil são potencialmente prejudiciais. Essa diversidade é importante porque grande parte da pesquisa sobre longevidade tem se baseado em populações geneticamente homogêneas, especialmente na Europa e no Leste Asiático. Ao deixar de fora combinações genéticas menos comuns, esses estudos podem negligenciar fatores de proteção relevantes para explicar o envelhecimento extremo.

"Essa lacuna é especialmente limitante na pesquisa sobre longevidade, onde supercentenários mestiços podem abrigar variantes protetoras únicas, invisíveis em populações geneticamente mais homogêneas", explica Mateus Vidigal de Castro, primeiro autor do artigo, citado pelo site especializado EurekAlert!. A equipe brasileira reuniu algo excepcional: um estudo longitudinal em andamento com mais de 160 centenários, incluindo 20 supercentenários validados de diversas regiões e origens. Entre eles estava a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo até sua morte em abril de 2025, aos 116 anos.