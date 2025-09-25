O segredo do Japão para a vida longa: por que há tantas mulheres centenárias no país

AFP via Getty Images Em 2023, Tomoko Horino se tornou a consultora de beleza mais velha do mundo, com 100 anos O número de pessoas com 100 anos ou mais no Japão atingiu um recorde de quase 100 mil, anunciou o governo do país. Este é o 55º ano consecutivo em que o Japão bate o recorde de centenários no mundo. Na sexta-feira (12/9), o Ministério da Saúde japonês disse que existem hoje no país 99.763 pessoas com 100 ou mais anos. Desse total, 88% são mulheres.

O ministro da Saúde do Japão, Takamaro Fukoka, parabenizou as 87.784 mulheres e os 11.979 homens com 100 ou mais anos de idade por sua longevidade e expressou sua "gratidão por seus muitos anos de contribuições para o desenvolvimento da sociedade". As estatísticas foram divulgadas para marcar o Dia do Idoso no país, comemorado em 15 de setembro. Nessa data, todos os anos, novos centenários japoneses recebem uma carta de congratulações e uma caneca de prata, presente do primeiro-ministro do Japão. Neste ano, 52.310 indivíduos se qualificaram, segundo o ministério da Saúde. Getty Images As pessoas no Japão tendem a ter dietas mais saudáveis, menor prevalência de doenças comuns e uma cultura de exercícios em grupo Dieta saudável e exercícios Na década de 1960, o Japão era o país membro do G7 com a menor proporção de pessoas com mais de 100 anos. Desde então, o índice mudou dramaticamente.

Em 1963, quando as autoridades começaram a registrar o número de centenários, havia 153 pessoas com 100 ou mais anos no país. O número subiu para 1000 em 1981 e chegou a 10 mil em 1998. A maior expectativa de vida é atribuída a menos mortes por doenças cardíacas e formas mais comuns de câncer, em particular, os cânceres de mama e de próstata.

O Japão tem índices mais baixos de obesidade, importante fator de risco para essas doenças, graças a uma dieta com baixo consumo de carne vermelha e alto consumo de peixe, legumes e verduras. Essa dieta também estaria associada a níveis mais baixos de pressão arterial e menor incidência de doenças vasculares. O índice de obesidade é particularmente baixo entre as mulheres, o que pode talvez explicar por que mulheres japonesas têm expectativa de vida muito mais alta do que homens.