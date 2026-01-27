Genética pode influenciar idade do diagnóstico de autismo

Pesquisa de Cambridge aponta caminhos para explicar o motivo de muitos casos de autismo só são reconhecidos na adolescência ou na vida adulta / Crédito: Reprodução / Liana Dudnik / Freepik

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode não seguir uma única trajetória de desenvolvimento. Há pelo menos dois caminhos distintos: um que se manifesta já na primeira infância e outro que só começa a se diferenciar na adolescência. Cada um deles está ligado a um conjunto próprio de variantes genéticas comuns, segundo um estudo publicado na Nature em outubro. Liderada por Xinhe Zhan, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, a pesquisa acompanhou crianças e adolescentes por vários anos e encontrou indícios de que esses dois caminhos — o que emerge mais cedo e o que se torna evidente mais tarde — também se refletem na genética.

Os pesquisadores observaram que parte das variantes comuns se agrupa em um fator ligado a sinais já na primeira infância, enquanto outro grupo de variantes se associa a dificuldades que vão surgindo ou se intensificando na adolescência, com maior relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e a outras condições de saúde mental. Isso revela como genética e desenvolvimento moldam a manifestação do TEA.

“Ajuda a explicar por que muitos casos só são reconhecidos na adolescência ou na vida adulta e reforça a necessidade de estratégias individualizadas de diagnóstico e cuidado, capazes de captar sinais que passam despercebidos na infância”, afirma a bióloga Andréa Laurato Sertié, pesquisadora do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (IIEP). O estudo também questiona o chamado “modelo unitário”, segundo o qual o autismo seria um conjunto único de características, e o momento do diagnóstico refletiria apenas a gravidade dos sintomas.

Nessa interpretação mais simplificada, crianças diagnosticadas cedo teriam sinais mais intensos desde o início, enquanto quadros considerados mais leves só se tornariam evidentes com o aumento das demandas sociais na adolescência.

Embora o artigo descreva a trajetória associada ao diagnóstico tardio como marcada por menos dificuldades na primeira infância, a hipótese central é de que ela não representa apenas uma versão mais branda do mesmo quadro, mas um percurso de desenvolvimento diferente, associado a perfis poligênicos distintos.

Nas coortes analisadas, os níveis médios de dificuldade foram semelhantes entre os grupos. A divergência apareceu ao longo do desenvolvimento: apenas os pacientes diagnosticados mais tarde apresentaram piora progressiva das dificuldades, que se intensificaram na adolescência e se tornaram clinicamente mais evidentes nesse período.

Esse padrão sustenta o chamado “modelo desenvolvimental”, que entende o momento do diagnóstico como uma característica qualitativa do autismo, ligada a trajetórias distintas ao longo da vida e a mecanismos genéticos específicos — e não apenas ao grau de “gravidade” inicial dos sintomas. “O estudo mostra que a genética influencia não só o risco de autismo, mas também quando e como os sinais se manifestam. Isso ajuda a entender a diversidade clínica e por que muitos casos só são identificados na vida adulta”, analisa Sertié, que pesquisa os mecanismos celulares ligados a transtornos do neurodesenvolvimento.

