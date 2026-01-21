Fruta pouco conhecida surpreende por alto teor de vitamina A

Fruta da mamacadela (Brosimum gaudichaudii), árvore típica do cerrado brasileiro. Pesquisa da USP revela abundância de vitamina C e de vitamina A / Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil via Wikimedia Commons

Você já ouviu falar em mama-cadela? Conhecida também como “chicletinho do Cerrado”, ela não costuma faz parte da alimentação nem mesmo de pessoas que vivem na região central do Brasil. Mas deveria: um estudo recente indica que essa frutinha de nome curioso pode ser uma potente fonte de nutrientes. “Ela aporta uma grande quantidade de vitamina C e compostos bioativos denominados carotenoides, como o licopeno e o betacaroteno, que são precursores da vitamina A”, destaca a nutricionista Sthefani Pires Ribeiro Silva, do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP), unidade pública em Goiás gerida pelo Einstein Hospital Israelita.

A quantidade de benefícios chamou a atenção de um grupo de pesquisadoras da Universidade de São Paulo (USP), que decidiu estudar a composição da fruta em um trabalho publicado no Journal of the Brazilian Chemical Society. A análise indicou que uma porção de 100 gramas da fruta fornece 80% da recomendação diária de vitamina A e 100% de vitamina C.

Benefícios da vitamina A A vitamina A é um nutriente essencial para o organismo, usado especialmente para o bom funcionamento de células nervosas sensíveis à luz nos olhos. É por isso que os sinais de uma deficiência desse nutriente costumam se manifestar como dificuldade de enxergar, especialmente à noite. Além disso, ela é crucial para renovação das células que compõem os tecidos do corpo, exercendo papel preventivo contra infecções.

Apesar da profusão de nutrientes e dos benefícios que eles podem fornecer ao organismo, antes do trabalho da USP, a mama-cadela jamais havia sido estudada com essa profundidade. Para Sthefani Silva, esse é um reflexo de como nossos hábitos à mesa não privilegiam ingredientes de locais.