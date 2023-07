10 alimentos ricos em vitamina C para fortalecer a imunidade

A vitamina C desempenha um papel fundamental no funcionamento saudável do nosso organismo. Ela atua no crescimento, desenvolvimento, ajuda no processo de cicatrização, previne resfriados, estimula a síntese de colágeno mantendo a elasticidade e a integridade da pele. É importante para ossos, dentes, músculos, tendões e estimula a absorção do ferro. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os micro-organismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

A falta dessa vitamina no corpo pode enfraquecer o sistema imunológico e causar escorbuto, responsável pela fadiga, má cicatrização e pelo sangramento. Por isso, conheça alguns alimentos ricos em vitamina C que vão te ajudar a fortalecer a imunidade. Confira!

1. Abacaxi

Além de possuir manganês, magnésio e potássio, a fruta ainda é rica em vitamina C. Melhora a digestão, aumenta a imunidade, ajuda a diminuir os sintomas da artrite e a fortalecer o organismo após os exercícios físicos.

2. Acerola

A acerola é uma fruta tropical pequena, mas extremamente rica em vitamina C. Ela possui um teor de vitamina C muito elevado, sendo uma das maiores fontes naturais dessa vitamina. A acerola ajuda a fortalecer o sistema imunológico, combater os radicais livres e melhorar a absorção de ferro.

3. Laranja

Além de ser uma fruta rica em vitamina C, a laranja também apresenta flavonoides, betacarotenos e fibras. Ela ajuda a diminuir o colesterol, melhorar a memória e afastar doenças respiratórias. Contribui para a prevenção de gripes e resfriados e diminui a prisão de ventre.

4. Tomate

Rico em vitamina C e licopeno, o tomate é um poderoso antioxidante que auxilia na proteção contra várias doenças. O tomate fortalece a imunidade, promove a saúde cardiovascular e contribui para a saúde da pele.

5. Kiwi

O kiwi é uma fruta deliciosa e nutritiva que contém uma alta quantidade de vitamina C. Além disso, ele também é rico em fibras, o que ajuda na digestão e na saúde intestinal. O kiwi fortalece a imunidade, melhora a absorção de ferro e contribui para a saúde da pele.

6. Melão

O melão é uma fruta refrescante e suculenta que também é uma excelente fonte de vitamina C. Além disso, é rico em antioxidantes e contém uma boa quantidade de água, o que ajuda a manter o corpo hidratado. O melão ajuda a fortalecer o sistema imunológico e contribui para a saúde dos olhos e da pele.