Lenacapavir é aprovado pela Anvisa para prevenção do HIV

Imagem de apoio ilustrativo. Medicamento aprovado pela Anvisa é injetável e aplicado somente duas vezes ao ano / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO, em 30/1/2025

O medicamento injetável Lenacapavir foi aprovado na prevenção do HIV pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nessa segunda-feira, 12. O remédio é injetável e deve ser aplicado a cada 6 meses, ou seja, duas vezes ao ano. Ele foi aprovado como profilaxia pré-exposição (PrEP) e para pessoas que convivem com o vírus, mas utilizam outros métodos que apresentam resistência a outras classes de antivirais.

Efeitos mais leves, como alergias, prurido e inflamação local, foram percebidos. Decorrências mais graves não foram observadas nos testes. PEP e PrEP: onde e como acessar profilaxia contra HIV em Fortaleza? Antes de iniciar o tratamento, é obrigatório realizar o teste para HIV-1, com resultado negativo. O fármaco é indicado a adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 kg, e que estejam sob risco de contrair o vírus. Estudos clínicos apontaram que o Sunlenca, como também é conhecido, apresentou 100% de eficácia na redução da incidência de HIV-1 em mulheres cisgênero; além de 96% de eficácia em comparação com a incidência de HIV de base e 89% superior à PrEP oral diária.

Essa ação impede a replicação do vírus, tornando-o incapaz de sustentar a transcrição reversa, processo em necessário para que use as células do hospedeiro para se multiplicar. A agência advertiu que, embora o registro tenha sido concedido, o medicamento depende ainda da definição do preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Infectologista fala sobre aprovação de medicamento À rádio O POVO CBN, a infectologista Lícia Pontes explicou a importância da aplicação somente duas vezes ao ano.

“A pessoa perde a obrigação com o despertador, melhora a adesão ao tratamento e ela fica livre para não pensar no assunto. É um grande avanço para o controle do HIV no Brasil e mundo”, afirma. Conforme ela, a informação sobre as formas de prevenção ao vírus ainda é um obstáculo para as pessoas: “Existem vários postos de distribuição de PrEP em Fortaleza e outras formas de acessar a medicação de forma gratuita e segura”. Questionada sobre a prevenção combinada, Lícia responde: “O uso do preservativo é uma política eterna e inquestionável (...) Outras tecnologias foram sendo criadas e associadas. O HIV é o único que ainda não temos o tratamento efetivo. Então fazemos a defesa dessa técnica em consultórios e na vida”, declara ela.