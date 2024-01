Calor extremo: pessoas com doenças crônicas devem evitar choque térmico

Mudanças bruscas entre calor e frio podem trazer consequências para a saúde Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Por outro lado, segundo médicos ouvidos pela Agência Einstein, mudar de repente do frio para o calor excessivo provoca uma vasodilatação e uma queda de pressão. Dependendo do estado de saúde e das condições da pessoa, ela pode sentir tonturas ou sofrer até um desmaio.

Os especialistas recomendam que portadores de doenças crônicas evitem se expor a contrastes bruscos de temperatura. “Isso não costuma causar problemas na maioria das pessoas, tanto que não vemos muitos relatos no dia a dia, mas quem tem doenças já estabelecidas deve tomar mais cuidado”, diz o cardiologista Marcelo Franken, gerente de Cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein.

"A recomendação vale especialmente para quem sofre de transtornos circulatórios ou cardíacos, como insuficiência, além dos idosos." Segundo o cardiologista, essas pessoas só devem utilizar sauna, por exemplo, com a autorização do médico, e devem evitar entrar em banheiras com gelo após a exposição ao calor. Na praia ou na piscina, caso estejam com o corpo muito quente, a recomendação é refrescar-se gradualmente antes de entrar diretamente na água.

Alimentação no calor

Além disso, mesmo quem não tem problemas de saúde deveria evitar nos dias mais quentes alimentos muito calóricos, que produzem calor, como gorduras e açúcar. O melhor é optar por alimentos leves, como saladas, legumes e frutas. Outra orientação médica é ficar atento à hidratação e dar preferência para o consumo de água — e não bebidas alcoólicas —, além de buscar ambientes arejados e protegidos do sol.



