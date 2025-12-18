Desmame das drogas Z estão entre as novas diretrizes do Brasil

Mais de 70% da população apresenta algum tipo de alteração no sono / Crédito: Adobe Stock

Em 2025, o Brasil passa a contar com o primeiro consenso nacional que reúne evidências sobre o uso, riscos e estratégias de descontinuação das chamadas “drogas Z”, classe de medicamentos prescritos principalmente para o tratamento da insônia.

Segundo dados da Anvisa, a venda dessas drogas subiu 66,8% entre 2018 e 2022. Sem orientação médica para o uso, os efeitos colaterais são diversos. Em 2024, foi publicado um decreto que implementa um controle mais rígido sobre a prescrição desses remédios, dado o uso irregular e abusivo, principalmente do Zolpidem.



A alternativa pode ser considerada quando o desmame desencadeia insônia rebote, ansiedade, irritabilidade ou outros desconfortos que comprometem a continuidade do tratamento. O consenso indica que, para casos mais complexos, é preciso que a descontinuação seja conduzida com supervisão especializada.

“Trata-se de uma medicação mais segura, que não causa dependência e não altera a memória a médio e longo prazo, diferentemente do que ocorre com o Zolpidem, cujo maior risco é a dependência”, pontua.

O cenário da insônia no Brasil

A rotina acelerada e o estresse transformaram o sono em um dos grandes termômetros da saúde. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 70% da população apresenta algum tipo de alteração no sono. Já em 2020, início da pandemia, os casos de depressão e ansiedade aumentaram 25%, evidenciando o vínculo entre o sono e o emocional. Hoje, as consequências permanecem.



Sobre outras abordagens não medicamentosas que auxiliam no desmame das drogas Z, a neurologista Andrea Bacelar destaca: a Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia (TCC-I) e a Terapia de Aceitação e Compromisso.

“Utilizamos também estratégias com diversos fármacos. Isso varia desde o desmame gradual e lento — combinado com a família e com o próprio paciente para garantir a adesão ao cronograma — até o uso de antidepressivos, antipsicóticos, a troca por hipnóticos de longa duração ou benzodiazepínicos”, diz.

A especialista pontua que existem tratamentos que ainda não estão disponíveis no Brasil. Ela lembra que, hoje, existe um rigor muito grande para indicar e prescrever esses remédios, sendo exigido um diagnóstico adequado para entender o tipo de insônia, se tem alguma doença psiquiátrica, histórico de adição a substâncias ou consumo de bebidas alcoólicas.

