Veja a importância de manter a rotina de sono nas férias

Uma única noite mal dormida já pode reduzir a atenção, a concentração e a capacidade de tomada de decisão. Além disso, a privação de sono, mesmo leve, pode aumentar em até 60% os níveis de irritabilidade e estresse, prejudicando as relações pessoais, alerta a Associação Americana de Psicologia.

Quando chegam as férias, é natural querer relaxar, dormir até mais tarde ou ficar acordado até de madrugada. No entanto, mesmo nesse período de descanso, manter uma rotina de sono equilibrada é essencial para o bem-estar físico e mental.

Riscos da privação de sono

Embora as férias sejam, em tese, um momento para relaxar e recarregar as energias, o neurologista Felipe Franco da Graça, do Vera Cruz Hospital, em Campinas-SP, chama a atenção para os riscos de uma rotina desregulada de sono.

“Cada hora a menos de sono pode reduzir atenção, memória e controle emocional. Ainda não compreendemos totalmente todas as funções do sono, mas sabemos que a sua privação tem efeitos sérios: pode agravar doenças crônicas e aumentar o risco de problemas como AVC (acidente vascular cerebral) e infarto”, afirma.

O neurologista também destaca os riscos entre os mais jovens. “Entre adolescentes, o sono irregular nas férias pode dificultar o ajuste cognitivo e emocional na volta às aulas”, alerta Felipe Franco da Graça.

Dormir muito também prejudica o organismo

Segundo o médico, o recesso pode ser uma boa oportunidade para recuperar o sono atrasado, mas exageros também fazem mal. “Dormir muito, acima de oito ou nove horas por dia com frequência, pode ser tão prejudicial quanto dormir pouco. Os dois extremos desregulam o ritmo circadiano e dificultam a retomada da rotina”, explica.