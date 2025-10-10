Veja protocolo de 14 dias para melhorar sono e saúde mental / Crédito: EdiCase Saude

No Dia Mundial da Saúde Mental, em 10 de outubro, a irregularidade do sono e o estímulo constante de celulares e computadores ganham foco como combinação que adoece. Dormir pouco e passar muitas horas diante de telas eleva o estresse, fragiliza o humor e compromete a produtividade. Para a psicóloga Laís Mutuberria, especialista em saúde mental e neurociência do comportamento, intervenções simples e consistentes podem produzir uma melhora perceptível em duas semanas. No entanto, ela ressalta que a consolidação desse processo exige constância e, em muitos casos, meses de prática para alcançar resultados duradouros. “Não é promessa de cura, é higiene de rotina. Quando o corpo volta a reconhecer os sinais de sono e acordar, a mente responde”, afirma.

Sono insuficiente impacta a saúde mental Sono insuficiente altera circuitos de atenção e regulação emocional. Pessoas privadas de sono relatam maior reatividade, irritação e queda de motivação. Em paralelo, o excesso de estímulo luminoso à noite desorganiza o relógio biológico, atrasa o início do sono e favorece despertares. “O humor não despenca de uma vez. Ele vai se desgastando em noites ruins que se acumulam”, explica Laís Mutuberria. Aplicativos e plataformas disputam segundos de foco. A oscilação contínua entre notificações e vídeos curtos treina o cérebro para buscar novidade e dificulta a desaceleração. O efeito rebote aparece ao deitar, quando a mente permanece acelerada. “A pessoa sente cansaço, mas não relaxa. É exaustão sem descanso”, diz a especialista. Rotina noturna possível O ajuste deve caber no cotidiano, sem grandes esforços ou mudanças bruscas. Três eixos orientam a rotina: horários, luz e estímulo. Manter horas fixas para dormir e acordar, inclusive no fim de semana, dá previsibilidade ao organismo. Exposição à luz natural pela manhã e penumbra no fim do dia ajudam a sinalizar início e término do ciclo. À noite, cortar cafeína, álcool e exercícios de alta intensidade, além de limitar telas, favorece a transição para o sono. “O básico funciona quando vira hábito. A meta é previsibilidade, não perfeição”, diz a psicóloga.

Protocolo de 14 dias O protocolo de 14 dias propõe mudanças simples para regular o sono e melhorar o bem-estar. A ideia é criar constância e reduzir estímulos noturnos de forma gradual. Confira abaixo! Dias 1 a 3 Registrar horário em que deitou, tempo estimado para adormecer, despertares e hora de acordar. Mapear o uso de telas à noite e o consumo de cafeína após o meio da tarde. Não compensar com sonecas. Dias 4 a 7 Fixar janela estável de sono, com deitar e acordar em horários constantes. Criar período de desaceleração de quarenta e cinco a sessenta minutos sem telas antes de dormir. Trocar o celular por leitura leve em papel, respiração lenta e luz baixa. Expor-se ao sol logo pela manhã por 15 minutos. Manter hidratação e jantar leve.

Dias 8 a 10 Ampliar a proteção do horário noturno. Desligar notificações após um horário definido. Estabelecer ponto final para trabalho e estudo. Introduzir rotina curta de relaxamento, como alongamento tranquilo e diário de preocupações com três linhas sobre o que pode ser resolvido no dia seguinte. “Escrever tira da cabeça o que fica ruminando. O objetivo é dar à mente um lugar para guardar”, diz a psicóloga. Dias 11 a 14 Consolidar ganhos. Manter a janela de sono com variação máxima de uma hora no fim de semana. Reduzir uso recreativo de tela à noite a 30 minutos. Se houver despertar noturno prolongado, evite sair da cama e busque relaxar. Reforçar a exposição à luz natural pela manhã e inserir movimento diário moderado, como caminhada de 20 a 30 minutos. Quantidade de horas de sono Não existe quantidade de horas de sono que sirva a todos; se tem uma média para cada faixa etária do que se percebe que é saudável. Mas existem variações de pessoa para pessoa sobre sua necessidade e, aliás, elas se modificam ao longo da vida.

O ponto é acordar descansado com regularidade. Compensar no fim de semana não resolve, pois oscilações grandes criam um jet lag social que atrapalha a semana seguinte. Modos noturnos atenuam brilho, mas não eliminam o estímulo cognitivo. “O problema não é só a luz. É a excitação mental contínua”, afirma Laís Mutuberria. Sinais de insônia e transtornos do sono Dificuldade persistente para iniciar ou manter o sono, cansaço diurno que prejudica atividades, irritabilidade e atenção reduzida por ao menos três vezes na semana e por mais de três meses sugerem insônia crônica. Ronco alto e pausas respiratórias podem indicar apneia. Sonolência irresistível em horários inadequados merece investigação. Pesadelos recorrentes, terror noturno e movimentos involuntários nas pernas também pedem avaliação.