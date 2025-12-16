Gripe K gera alerta da OMS e já chegou ao Brasil; o que se sabe

Entenda sobre a gripe K, que gerou alerta da OMS (imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: Samuel Setubal

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório com dados das gripes sazonais Infecção respiratória contagiosa, causada por vírus Influenza (tipos A e B), que ocorre em certas épocas do ano para a temporada 2025/2026, com atenção para o segundo semestre de 2025, que corresponde ao outono e inverno no hemisfério Norte e verão no hemisfério Sul. Os dados alertam para o aumento dos casos de gripe nos últimos meses, em especial o vírus da influenza A (H3N2) subclado K, conhecida como “gripe K”. As informações foram divulgadas no último dia 10 de dezembro.

De acordo com a organização, não trata-se de um vírus novo ou muito distinto das outras cepas de influenza, mas é necessário estar atento ao número de casos e à prevenção nos grupos de risco, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas. No Brasil, a cepa K já foi identificada em paciente do estado do Pará. Entenda o sobre a propagação da gripe K, sintomas e como prevenir.

A gripe K é causada por uma sublinhagem do vírus H3N2, variante do vírus Influenza A. É um dos principais responsáveis pelas gripes e resfriados, principalmente no segundo semestre do ano de acordo com a OMS.

O monitoramento dos casos de gripe no mundo é feito pelo Sistema Global de Vigilância e Resposta à Gripe (GISRS, sigla em inglês), por meio de uma rede com mais de 160 instituições em 131 países membros da Organização Mundial da Saúde. Desde agosto de 2025, houve um crescimento rápido da influenza H3N2 e da sublinhagem K, mas os dados não revelam que a gripe K tenha ficado mais severa em humanos. “As primeiras evidências apareceram em agosto na Austrália e Nova Zelândia, particularmente, mas nos últimos seis meses foram detectadas em mais de 34 países”, afirma a OMS em relatório divulgado.