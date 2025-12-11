Especialista explica pensamentos intrusivos em gestantes

No contexto da maternidade, podem aparecer como pensamentos do tipo "e se o bebê cair?", "e se eu o sufocar sem querer?", "e se eu machucar meu filho?" / Crédito: Reprodução / Freepik

Durante a gravidez e nas primeiras semanas após o parto, é comum que a mulher imagine diferentes situações envolvendo o bebê, incluindo pensamentos que podem ser assustadores. Imaginar cenas de acidentes, quedas ou até de machucar o próprio filho sem querer são mais frequentes do que se imagina, embora isso raramente seja compartilhado com profissionais de saúde.

Um artigo publicado na revista Science Advances mostra que esses pensamentos indesejados, na maioria das vezes sobre danos ou perigos ao bebê, podem ser uma importante janela para entender os transtornos de ansiedade no período perinatal e, dessa forma, ajudar a identificar precocemente as mulheres que estão mais vulneráveis a desenvolver quadros de depressão e ansiedade após o parto.



Essas ideias repentinas são conhecidas como “pensamentos intrusivos” e são caracterizadas por imagens ou impulsos vívidos, que surgem de forma abrupta, indesejada ou angustiante. No contexto da maternidade, podem aparecer como pensamentos do tipo “e se o bebê cair?”, “e se eu o sufocar sem querer?”, “e se eu machucar meu filho?”. “O que os caracteriza é que esses pensamentos surgem ‘do nada’ e são contrários aos valores e desejos da mãe, causando intenso desconforto”, explica o ginecologista e obstetra Rômulo Negrini, coordenador materno-infantil do Einstein Hospital Israelita.

Em geral, esses pensamentos não refletem desejo ou intenção real, mas sim medo e hipervigilância e, por isso, diferem da preocupação normal da maternidade.

“Não é algo planejado nem fruto de ruminação, e sim um lampejo mental que causa medo e culpa. O que é considerado normal é ter intrusões isoladas, curtas e reconhecidas como indesejadas. Já quando esses pensamentos são persistentes, geram evitamentos ou impedem o cuidado com o bebê, é sinal de alerta”, ressalta Negrini.

Cerca de 80% das mulheres vão vivenciar o baby blues, como é chamado o conjunto de sentimentos que costuma ser confundido com depressão pós-parto: choro, tristeza, angústia, excesso de sensibilidade, irritabilidade e/ou ansiedade. Ele surge imediatamente após o parto e costuma durar de duas a três semanas. A depressão pós-parto, pelo contrário, não desaparece e pode trazer outras complicações, inclusive no aspecto afetivo, atrapalhando o vínculo entre mãe e bebê.