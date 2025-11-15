Bacharelado em Psicanálise gera polêmica e aguarda aval do MEC

Sigmund Freud, considerado o pai da Psicanálise, mostrou que a teoria é um percurso singular de autoconhecimento e análise. Hoje, debates sobre bacharelados questionam se essa experiência pode ser transformada em diploma / Crédito: Wikimedia Commons

Nos últimos anos, universidades privadas passaram a oferecer o bacharelado em Psicanálise, um curso que promete formar profissionais para atuar na área de saúde mental. Apesar da expansão, o formato ainda é experimental e aguarda avaliação e reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), que só deve ocorrer após a conclusão da primeira turma, o que está previsto para 2026.