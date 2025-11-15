Bacharelado em Psicanálise gera polêmica e aguarda aval do MEC

Bacharelado em Psicanálise: o que é a graduação e qual o motivo de gerar polêmicaSaiba o que é o bacharelado em Psicanálise, o motivo das controvérsias, o que diz o MEC e como especialistas veem o impacto desses cursos na formação profissional
Nos últimos anos, universidades privadas passaram a oferecer o bacharelado em Psicanálise, um curso que promete formar profissionais para atuar na área de saúde mental.
Apesar da expansão, o formato ainda é experimental e aguarda avaliação e reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), que só deve ocorrer após a conclusão da primeira turma, o que está previsto para 2026.
O POVO entrevistou Carol Leão, doutora em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) para entender as polêmicas do tema.
O que é uma graduação em Psicanálise?
Carol Leão afirma que esses cursos tentam adaptar o tripé clássico da formação psicanalítica — análise pessoal, estudo teórico e supervisão — para um modelo curricular de quatro anos, majoritariamente em formato EaD.
Contudo, a especialista aponta uma manobra controversa: “Com a portaria do MEC que impede graduações da área de saúde de serem ofertadas totalmente à distância, os donos desses grupos educacionais registraram o bacharelado na área de Ciências Sociais e da Informação, o que gera dúvidas sobre se o bacharel pode ou não atuar em saúde mental”, explica.
Por que o curso causa tanta polêmica?
O principal ponto de tensão está em atribuir ao bacharelado um caráter habilitante, ou seja, a ideia de que o diploma permitiria o exercício da psicanálise profissionalmente.
Para Carol Leão, isso representa uma tentativa velada de regulamentar a profissão, algo que grande parte dos psicanalistas considera um risco.
“A psicanálise não é uma profissão regulamentada pelo Estado, e a maioria dos psicanalistas deseja que continue assim. A formação é impossível de ser curricularizada. Ela depende da articulação entre a experiência pessoal de análise com a comunidade psicanalítica”, afirma.
Além do debate teórico, há impactos políticos e econômicos. Na educação, Carol vê o fenômeno como parte do empresariamento do ensino superior, que incentiva a abertura de cursos baratos, com supervisão de baixa qualidade e voltados ao lucro. Já na saúde, ela alerta para um risco prático.
“Imaginemos quatro mil bacharéis em psicanálise sendo lançados por ano em um mercado saturado de ofertas terapêuticas. Muitos podem acabar absorvidos por setores sem credibilidade, como comunidades terapêuticas de viés religioso”, comenta.
Formação em institutos ou universidades?
A especialista defende que nenhuma instituição deveria deter o monopólio da formação psicanalítica, mas reconhece funções específicas em cada espaço.
Os institutos tradicionais tiveram papel histórico na consolidação da psicanálise e na regulação interna do campo, mas ainda são elitizados e de difícil acesso para jovens pobres, negros e periféricos.
Por outro lado, as universidades, especialmente os cursos de Psicologia, contribuíram para a difusão da psicanálise no Brasil, principalmente após os anos 1970, quando somente médicos podiam se candidatar à formação em institutos legitimados.
“As universidades públicas e privadas de excelência desenvolvem pesquisa, extensão e inserção da psicanálise nas políticas públicas. O problema está nos cursos mercadológicos que vendem títulos de psicanalistas”, ressalta Carol.
A diferença entre um psicanalista e um bacharel em Psicanálise
Para Carol Leão, não existe um ponto final na formação do psicanalista. “Nenhum curso — universitário ou institucional — forma um psicanalista de maneira definitiva”, afirma.
O percurso é contínuo e depende de trajetórias singulares, da análise pessoal, da prática supervisionada e do estudo teórico entre psicanalistas.
Ela faz, contudo, um alerta: é importante distinguir universidades sérias de empresas educacionais caça-níqueis e também questionar instituições psicanalíticas fechadas e excludentes.
“O risco está tanto no diploma vazio quanto na submissão a espaços elitistas que não dialogam com a realidade social”, observa.
O reconhecimento (ou a falta dele) pelo MEC
Atualmente, nenhum bacharelado em Psicanálise tem reconhecimento oficial do MEC. Na prática, isso significa que o diploma não tem validade profissional ou simbólica dentro da comunidade psicanalítica.
“Um título de bacharel em psicanálise não tem valor no campo. Só poderá ter algum efeito instrumental se, futuramente, esses egressos conquistarem espaço no mercado. Mas, nesse caso, o curso se tornaria apenas um título de empregabilidade precária”, explica a professora.
O impacto dos bacharelados na prática da psicanálise
A expansão dos cursos também escancara os efeitos do neoliberalismo sobre a formação no trabalho dos psicanalistas. Para Carol, é um reflexo direto da precarização das condições de trabalho clínico.
“Não se trata de ampliar o acesso à formação de modo produtivista, mas de garantir condições dignas para quem exerce a psicanálise: supervisões de qualidade, estudos constantes e remuneração justa”, defende.
Ela lembra ainda que coletivos e clínicas públicas têm resistido a essa lógica mercadológica, enquanto instituições tradicionais permanecem mais distantes dos problemas sociais e econômicos que atravessam o campo.
É possível um curso universitário de Psicanálise ter credibilidade?
Segundo Carol Leão, qualquer curso que prometa formar psicanalistas é, por definição, anti-psicanalítico.
“A formação em psicanálise é um processo singular e contínuo, não um conjunto de regras e créditos a serem cumpridos. O que pode existir é o estudo teórico rigoroso, que tem sim valor formativo, mas não habilitante”, reforça.
O futuro da Psicanálise na academia brasileira
Para a professora, o futuro da psicanálise depende de sustentar o conflito e a diversidade dentro do próprio campo.
Ela vê com otimismo a interiorização e a popularização da psicanálise, impulsionadas pelas políticas de ações afirmativas nas universidades.
“São jovens pobres e racializados que estão mudando a cara da psicanálise no Brasil. Eles deixaram de ser apenas objetos de intervenção terapêutica e têm se tornado agentes ativos de suas próprias formações, produzindo teoria e prática psicanalítica a partir de suas próprias experiências”, conclui.