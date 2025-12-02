Hobbies silenciosos: atividades serenas para mais paz interior

Os hobbies podem ser feitos em casa, sem equipamentos caros e sem necessidade de internet. / Crédito: Samuel Setubal

Em um cenário marcado por rotinas aceleradas, barulho constante e excesso de estímulos digitais, cresce o interesse por atividades capazes de proporcionar descanso mental e reconexão consigo mesmo. Os chamados hobbies silenciosos, práticas que exigem calma, concentração e pouco ou nenhum uso de tecnologia têm ganhado força entre pessoas de diferentes idades, especialmente nas grandes cidades.

Pesquisas de bem-estar emocional apontam que práticas manuais e serenas ajudam a reduzir a ansiedade, melhorar a atenção e estimular a criatividade. Psicólogos que estudam o comportamento humano observam que dedicar o tempo livre a atividades de foco reduz a sensação de sobrecarga mental e atua como uma forma acessível de autocuidado.

A popularização também aparece em grupos comunitários, pequenos clubes de leitura e oficinas de artesanato em centros culturais. A psicóloga Ana Carvalho, especialista em saúde emocional e rotina digital, destaca que hobbies silenciosos oferecem um tipo de descanso que falta no cotidiano conectado. “São atividades que permitem ao cérebro desacelerar. Elas criam um espaço mental onde a pessoa consegue reorganizar pensamentos e diminuir tensões acumuladas do dia”, afirma.

Principais hobbies silenciosos em prática no Brasil Entre os hobbies mais procurados estão: Bordado

Desenho

Pintura em aquarela

Jardinagem doméstica

Leitura

Quebra-cabeças

Origami

Escrita manual Todos podem ser feitos em casa, sem equipamentos caros e sem necessidade de conexão com a internet. No artesanato, o bordado livre se destaca especialmente entre jovens adultos. Além de ser uma prática meditativa, permite personalizar roupas e objetos, o que tem ampliado o interesse.