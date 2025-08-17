Pessoas sensíveis têm mais chances de sofrer com depressão e ansiedade, diz pesquisa

31% da população geral é considerada altamente sensível, segundo o estudo / Crédito: Pexels/ Andrew Neel

Pesquisadores analisaram 33 estudos sobre saúde mental e descobriram que pessoas altamente sensíveis têm mais probabilidade de sofrer com depressão e ansiedade. Para o estudo, perceber e processar estímulos ambientais, como luzes fortes, e notar mudanças sutis no estado de humor de outras pessoas podem ser sinais de um traço de personalidade sensível. A pesquisa foi divulgada neste sábado, 16, no jornal científico Clinical Psychological Science.