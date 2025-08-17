Pessoas sensíveis têm mais chances de sofrer com depressão e ansiedade, diz pesquisa

Pessoas sensíveis têm mais chances de sofrer com depressão e ansiedade, diz pesquisaPesquisadores defendem que a sensibilidade seja mais considerada na prática clínica dos psicólogos
Pesquisadores analisaram 33 estudos sobre saúde mental e descobriram que pessoas altamente sensíveis têm mais probabilidade de sofrer com depressão e ansiedade.
Para o estudo, perceber e processar estímulos ambientais, como luzes fortes, e notar mudanças sutis no estado de humor de outras pessoas podem ser sinais de um traço de personalidade sensível. A pesquisa foi divulgada neste sábado, 16, no jornal científico Clinical Psychological Science.
Ao mesmo tempo que podem ser mais afetados por problemas comuns de saúde mental, os pesquisadores defendem que essas pessoas também têm maior probabilidade de responder a intervenções psicológicas.
“Encontramos correlações positivas e moderadas entre sensibilidade e diversos problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, agorafobia e transtorno de personalidade esquiva. Nossas descobertas sugerem que a sensibilidade deveria ser mais considerada na prática clínica, o que poderia ser usado para melhorar o diagnóstico das condições”, diz o pesquisador Tom Falkenstein, doutorando da Queen Mary University of London e um dos responsáveis pelo estudo.
Segundo ele, a análise mostra que 31% da população geral é considerada altamente sensível. Técnicas de mindfulness (atenção plena) podem ser benéficas para esses pacientes.
“Nossos resultados fornecem mais evidências de que pessoas sensíveis são mais afetadas tanto por experiências negativas, quanto positivas, e que a qualidade de seu ambiente é particularmente importante para o bem-estar delas”, afirma Michael Pluess, professor de psicologia do desenvolvimento na Universidade de Surrey, também um dos autores da meta-análise.