Sexo casual e disforia pós-coito: saiba o que é e o que fazer

Sexo casual, por si só, não necessariamente faz mal, mas quem o faz passando por cima de necessidades pessoais ou limites emocionais pode pagar com a saúde mental. Apesar da promessa de liberdade e intimidade descomplicada, a paquera sem compromisso nem sempre é sentida como algo empoderador. Para algumas mulheres, ela pode levar a uma sensação inesperada de exaustão. A DW conversou com diversas mulheres da América do Norte, da Europa e de partes da Ásia sobre relações que, no curto prazo, as fizeram se sentir mais confiantes. Em contrapartida, ficou mais difícil desenvolver conexões íntimas.

Heather, uma americana de 40 anos, diz que esses encontros a faziam se sentir "vazia, triste e temporariamente empoderada, mas sempre desejando mais". Ao praticar sexo casual, ela regularmente tentava desligar as emoções, o que a fazia sentir que estava "cortando uma parte" de si mesma. A descrição do lado negativo da cultura do "ficante" sem compromisso é consistente com uma condição pouco pesquisada, a disforia pós-coito. Neste caso, as pessoas experimentam emoções negativas após a relação sexual, como propensão ao choro, tristeza ou irritabilidade. Em um estudo de 2020, mulheres relataram esses sintomas após atividade sexual consensual ou masturbação – algumas disseram que os sentimentos surgiam apenas após o orgasmo. Também descreveram sentir-se exaustas ou emocionalmente abaladas nas horas ou dias seguintes.

Homens também relatam disforia pós-coito, mas o estigma histórico em torno da autonomia sexual feminina e expectativas pessoais fizeram com que algumas pesquisas detectassem a condição numa proporção maior de mulheres: até três em cada quatro que têm encontros casuais. "Acho que não fui feita para a cultura do encontro casual", afirma Ishta, uma franco-indiana na casa dos 30 anos. "Desejo conexão mais do que sexo. Muitas vezes esperei que um parceiro (sexual) desenvolvesse sentimentos por mim, ou que nós começássemos a namorar."

O desejo sexual é um fenômeno complexo. Alguns estudos mostram que o desejo sexual feminino pode ser moldado pela necessidade de proximidade emocional e por sinais relacionais, o que pode tornar difícil o distanciamento durante o sexo. Professora de comunicação sexual e relacional na Universidade Estadual da Califórnia, nos Estados Unidos, Tara Suwinyattichaiporn argumenta que isso se deve, muitas vezes, à forma como as mulheres são criadas. “As mulheres foram socializadas desde cedo para serem cuidadoras, calorosas e acolhedoras – qualidades que são o oposto de serem distantes e sem emoção. É significativamente mais difícil para as mulheres agir com distanciamento”, afirma.