Por que brasileiras buscam redesignação sexual na Tailândia?

Foto de apoio ilustrativo. Pedestre caminha pela passarela suspensa Chong Nonsi em meio à forte chuva em 14 de outubro de 2025, em Bangkok, considerada a a "capital mundial" da cirurgia de redesignação sexual / Crédito: Lilian Suwanrumpha / AFP

Há sete anos, quando Marcela Bosa, 40 anos, decidiu fazer sua cirurgia de redesignação sexual, ela não teve dúvidas, encarou sozinha quase 24 horas de viagem de avião e cruzou o Atlântico com destino à Tailândia. A distância da família e amigos, o idioma, tempo de viagem e o fuso horário não foram empecilhos para ela. "Os médicos tailandeses são referência nesse tipo de cirurgia. Antes de fazer o procedimento pesquisei bastante, falei com pessoas que já haviam feito, o que me deu segurança em ir para lá. Tem também a questão do resultado estético. O procedimento que eles fazem fica perfeito", diz Marcela.

A gerente de melhoria conta que, na época, gastou cerca de R$ 50 mil, incluindo a cirurgia, internação e gastos com passagem aérea. Valor menor do que ela gastaria para fazer o procedimento no Brasil, que custaria cerca de R$ 80 mil, segundo Marcela. "Eu fiquei muito realizada em fazer a cirurgia lá. Desde os primeiros atendimentos até o pós-operatório, as enfermeiras se esforçam muito para que a gente se sinta bem e o resultado compensou tudo", diz. A cirurgia de redesignação sexual visa alinhar as características físicas do corpo à identidade de gênero, transformando a genitália para corresponder ao gênero com o qual a pessoa se identifica, e pode envolver diferentes técnicas cirúrgicas, dependendo do caso e dos objetivos de cada paciente.

Um destino que virou referência mundial A Tailândia é hoje um dos maiores polos mundiais quando o assunto é cirurgias de redesignação sexual. Desde a década de 1970, o país investe na formação de cirurgiões especializados e desenvolveu protocolos que os tornaram pioneiros em segurança e qualidade no procedimento cirúrgico. Por anos, o país foi um dos únicos lugares do mundo a oferecer esse tipo de cirurgia. A capital do país asiático Bangkok é considerada a "capital mundial" da cirurgia trans, com clínicas e hospitais que recebem pacientes de mais de 80 países. Segundo dados de clínicas tailandesas, cerca de 3 mil procedimentos de redesignação sexual são realizados por ano na capital do país.

As equipes médicas são altamente treinadas, e o sistema privado de saúde local é reconhecido pela combinação de tecnologia de ponta, preços competitivos e atendimento personalizado. "Os médicos lá têm muita experiência no assunto o que dá uma segurança a mais para ir para o país fazer a cirurgia. Se tiver alguma intercorrência, eles vão saber lidar melhor com o problema, já que fazem várias cirurgias por semana, ao contrário do que acontece no Brasil, por exemplo", comenta a empresária Mariana (nome fictício), de 28 anos.

Por medo de sofrer preconceito, a empresária pediu para ter seu nome preservado. A Preecha Aesthetic Institute e o Kamol Hospital são alguns dos centros mais procurados pelos pacientes. Segundo as clínicas, o valor atual do procedimento custa, em média, 17 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 79 mil. Com os custos de passagem, o valor pode chegar a R$ 100 mil. Existe mais de um tipo de cirurgia de modificação corporal que pode ser feita por pessoas trans. No caso das mulheres trans, na Tailândia são cinco tipos de cirurgia genital para a construção da neovagina.