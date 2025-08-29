Como vazamento de telefonema derrubou primeira-ministra da Tailândia

Getty Images Paetongtarn Shinawatra é a quinta primeira-ministra a ser destituída do cargo desde 2008 O Tribunal Constitucional da Tailândia voltou a intervir na política do país, destituindo mais um primeiro-ministro do cargo. O colegiado de nove juízes, conhecidos pelo perfil altamente intervencionista, decidiu que Paetongtarn Shinawatra violou padrões éticos em uma ligação telefônica feita em junho com o líder veterano cambojano Hun Sen — que vazou a gravação.

Na conversa, Paetongtarn foi ouvida chamando Hun Sen de "tio" e criticando um de seus comandantes do Exército. Ela se mostrava conciliadora em relação à disputa de fronteira entre os países, em meio ao agravamento das tensões. A primeira-ministra se defendeu dizendo que vinha tentando abrir um canal diplomático com Hun Sen, amigo de longa data de seu pai, Thaksin Shinawatra, e que a conversa deveria ter permanecido confidencial. A destituição de Paetongtarn é um golpe duro para dinastia política da família Shinawatra, que presidiu vários governos tailandeses. Ela se torna a terceira Shinawatra a ter seu mandato de premiê interrompido: seu pai, Thaksin, foi deposto por um golpe militar em 2006 e sua tia, Yingluvk, também foi destituída pelo Tribunal Constitucional em 2014.

Getty Images Paetongtarn Shinawatra com seu pai, Thaksin O vazamento prejudicou a reputação de Paetongtarn e de seu partido, o Pheu Thai, gerando pedidos para que ela renunciasse, já que seu maior parceiro de coalizão abandonou o governo, a deixando com uma pequena maioria. Em julho, sete dos nove juízes do tribunal votaram para suspender o mandato da primeira-ministra. Eles afirmaram que ela tinha um "relacionamento pessoal" que "parecia alinhado com o Camboja" e rejeitaram suas alegações de que a ligação telefônica foi uma "negociação pessoal para restaurar a paz sem o uso da violência."

Esse posicionamento dava indícios de que Paetongtarn teria o mesmo destino que seus quatro antecessores. Assim, a decisão desta sexta-feira (29/08) não foi uma surpresa. Paetongtarn é a quinta primeira-ministro tailandesa a ser afastada do cargo pela corte desde 2008, todos os casos de governos apoiados pelo seu pai.

Isso deu origem a uma crença generalizada na Tailândia de que o tribunal tende a decidir contra pessoas vistas como ameaça pelas forças conservadoras e monarquistas. O tribunal já baniu 112 partidos políticos, muitos deles pequenos, mas também duas versões anteriores do Pheu Thai e o Move Forward (Movimento Adiante, na tradução literal para o português), o movimento reformista que venceu as últimas eleições em 2023. Em poucos países do mundo a vida política é tão rigorosamente policiada por um ramo do judiciário.