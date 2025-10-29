Fortaleza registra média de 130 casos de fissuras labiopalatinas por ano

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,09.10.2025: Criança com labio Leporino. Projeto Núcleo de Atendimento Integrado ao Fissurado (Naif) do Albert Sabin. (foto: Fabio Lima/OPOVO). / Crédito: FÁBIO LIMA

Adrielly, mãe da Maria Vitória de dois anos e sete meses, natural de Nova Russas, descobriu a fissura labiopalatina após o parto e logo foi cadastrada pelo hospital de sua cidade para que sua filha realizasse o tratamento no Hospital Infantil Albert Sabin. Ela foi atendida pelo Núcleo de Atendimento Integrado ao Fissurado (Naif), que recebe uma média de 130 pacientes para a realização de, além da cirurgia, outras etapas do tratamento. Desde a sua criação, em 2001, o Núcleo já atendeu mais de quatro mil pacientes de diversos locais do Ceará.

“Teve mãezinha que falou para mim que era um hospital muito bom, bem desenvolvido e que minha filha seria bem atendida”, disse Adrielly. Maria já fez a primeira cirurgia, além de receber atendimento de profissionais como fonoaudióloga, médico-cirurgião, neuropediatra e pediatra e já está com a segunda cirurgia marcada. Leia Mais | Veja como a alimentação ajuda na prevenção ao câncer de mama “Sempre fomos bem acolhidas, bem atendidas, sempre com aquele carinho, aquele amor, aquela dedicação que eles tem pelas crianças”, afirmou ainda.

Principais causas Segundo a médica geneticista Erlane Ribeiro, a fissura labiopalatina é um defeito congênito Que nasce com o indivíduo que acontece por uma falha no desenvolvimento ainda no útero. Leia Mais | Estado do Rio descarta presença de metanol em mais quatro pacientes Essa falha faz com que ocorra uma abertura no palato, na região do céu da boca, e no lábio, principalmente na parte superior.

Não existe ainda uma causa definida, mas fatores como predisposições genéticas, ingerir álcool ou inalar fumaça de cigarro, mesmo enquanto fumante passivo, podem influenciar na condição. A médica também aponta para a necessidade de cuidados preventivos já nas primeiras suspeitas de gravidez. “A mulher só descobre que está grávida depois que falha a primeira menstruação, até aí já se passaram quatro semanas, em que o bebê já tem o desenvolvimento de uma série de coisas”, explica. Leia Mais | Padilha visita modelo de hospital inteligente na China



Métodos preventivos Uma das medidas de prevenção mais comuns é a melhora na alimentação, pois a absorção de nutrientes é essencial para a boa formação do feto. Mulheres que possuem quadros de enjoo em excesso na gravidez e evitam se alimentar regularmente ou vomitam em excesso durante esse período não estarão absorvendo os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável. “Quando o organismo falha para o bebê, ele não falha para a mãe. Então, se fizermos um exame de sangue na mãe, virá normal, mas ela tem que comer para dois”, destaca ainda a médica geneticista Erlane Ribeiro.