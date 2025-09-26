Granuloma eosinofílico: o que é o tumor do filho de Safadão

Yhudi Lima, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihale, está bem, segundo comunicado da família nas redes sociais / Crédito: Reprodução/Instagram

O filho do cantor Wesley Safadão e da influenciadora Mileide Mihale, Yhudy Lima, de 14 anos, foi diagnosticado com um tumor ósseo no crânio, chamado de granuloma eosinofílico. Yhudy precisou fazer uma cirurgia emergencial para a retirada do tumor na sexta, 19, após queixas de dor de cabeça persistentes.

Sendo mais raro em jovens adultos, é mais comum em crianças principalmente entre 5 e 10 anos de idade. Além do osso craniano, o tumor pode aparecer em lesões nos ossos da coxa, braço e mandíbula, assim como na coluna e costelas. O tecido da pele, fígado, linfonodos, pulmões, tireoide e sistema nervoso são outras regiões em que pode se manifestar, mesmo sendo raros.

A lesão corporal é um dos sintomas mais comuns da doença, mas o paciente também pode apresentar: dores de cabeça persistentes , como no caso do filho de Safadão;

, como no caso do filho de Safadão; inchaço, sensibilidade e descoloração da pele ou perto da área;

e diabetes insípido, pelo aumento de sede e urina. Granuloma eosinofílico: qual é a situação do filho de Safadão? Por ser uma doença localizada, que atinge uma área, é considerada benigna, ou seja, sem grandes riscos se for tratada o quanto antes, como no caso de Yhudy. No caso de uma histiocitose de células de Langerhans, precisaria de uma intervenção com medicamentos mais intensos.