'Dava desculpas ao meu marido para não fazer sexo porque sentia dor'; a doença na vulva que pode passar desapercebida

Arquivo pessoal Clare teve sintomas por cerca de 38 anos antes de ser diagnosticada com líquen escleroso vulvar "Eu simplesmente achava que todas as mulheres tinham coceira", diz Clare Baumhauer. A inglesa de 52 anos conta que tinha cerca de cinco anos quando sentiu coceira na vulva — a parte externa do órgão genital — pela primeira vez.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A doença de pele — que os especialistas acreditam ser subnotificada e diagnosticada erroneamente ao redor do mundo — pode causar placas brancas na pele da vulva, coceira, cicatrizes e alterações anatômicas que podem fazer com que a vulva encolha ou enrijeça, causando desconforto ao urinar, evacuar e ter relações sexuais. A condição afeta mulheres de todas as idades, mas é mais comum acima de 50 anos, e pode aumentar o risco de desenvolver câncer de vulva, embora os médicos afirmem que, em geral, esse risco permanece baixo. BBC Clare descobriu que, além do encolhimento dos lábios e da fusão do clitóris com a pele ao redor, ela havia desenvolvido câncer de vulva.

"Fiquei com raiva por causa de todas as oportunidades perdidas de fazer um diagnóstico precoce do líquen escleroso", diz ela. 'Tinha vergonha' Foi somente após o diagnóstico de líquen escleroso e de câncer que ela contou ao marido sobre o que havia passado praticamente a vida inteira. "Eu não falava nada porque tinha vergonha de sentir coceira e dor, e tinha que inventar desculpas porque o sexo era doloroso. Eu não sabia o que tinha, então não conseguia falar sobre isso", afirma.

"Ele sabia que eu tinha ido ao médico e que tinha recebido um tratamento para candidíase, então ele simplesmente presumiu que eu tinha candidíase crônica." Clare, que agora administra um grupo de apoio online para mulheres do mundo todo, diz que as mulheres com líquen escleroso tendem a não falar sobre seus sintomas. "É difícil, o tabu ainda existe", ela afirma. "Não falamos abertamente sobre sexo, nem sobre a vulva ou a vagina. Não há conscientização suficiente sobre isso."