DIU pode causar lesões durante relação sexual? Ginecologista explica

DIU de influenciadora se deslocou e feriu pênis do parceiro. Médico ginecologista explica os verdadeiros riscos do método e alerta para cuidados básicos

A influenciadora australiana Hayley Davies, de 25 anos, compartilhou um momento de tensão que passou junto ao parceiro na hora do sexo. Segundo ela, o DIU (dispositivo intrauterino) acabou se deslocando durante a relação sexual e lesionou seu colo do útero, além de arrancar um pedaço do pênis do seu parceiro.

O ginecologista Leonardo Bezerra, professor da Universidade Federal do Ceará, explica quais os verdadeiros riscos do DIU e outros detalhes sobre o método.

Influenciadora disse ter sentido dor durante a relação

De acordo com Hayley, ela percebeu que havia algo errado ao sentir dor durante a relação sexual. Porém, só notou a lesão na hora do banho, quando viu que um pedaço de pele do pênis do parceiro havia sido ferido.