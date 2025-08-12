7 sucos ricos em vitamina C para fortalecer o organismo

Suco de laranja com espinafre (Imagem: Fiery Phoenix | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

Durante o inverno, a vitamina C desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e no fortalecimento do sistema imunológico. Isso ocorre porque ela auxilia na proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres — moléculas instáveis que podem contribuir para o estresse oxidativo e a inflamação. Uma maneira natural e saudável de adicionar mais vitamina C à dieta é por meio dos sucos. A seguir, veja como preparar receitas com frutas e vegetais que contribuem para fortalecer o organismo e prevenir doenças.

1. Suco de laranja com espinafre Ingredientes Suco de 2 laranjas

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 kiwi descascado Modo de preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida. 2. Suco de carambola rico em vitamina C Ingredientes 2 carambolas sem sementes

200 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida. 3. Suco de abacaxi com mamão Ingredientes 2 xícaras de chá de água de coco

4 fatias de abacaxi sem casca e picado

sem casca e picado 2 fatias de mamão sem casca e sem sementes Modo de preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida. Suco rico em vitamina C (Imagem: Vladimir VK | Shutterstock)

4. Suco rico em vitamina C Ingredientes 200 ml de suco de laranja natural

1/2 cenoura descascada e picada

1 fatia de gengibre

Mel a gosto Modo de preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida. 5. Suco de couve com laranja e gengibre Ingredientes 3 folhas de couve-manteiga

Suco de 2 laranjas

Suco de 1 limão

1 fatia de gengibre sem casca

1 l de água

Gelo a gosto Modo de preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida. Suco de goiaba com melancia rico em vitamina C (Imagem: JaniceDiaz | Shutterstock)