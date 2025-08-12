7 sucos ricos em vitamina C para fortalecer o organismo

7 sucos ricos em vitamina C para fortalecer o organismoAprenda a preparar receitas que melhoram a imunidade no inverno
Durante o inverno, a vitamina C desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e no fortalecimento do sistema imunológico. Isso ocorre porque ela auxilia na proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres — moléculas instáveis que podem contribuir para o estresse oxidativo e a inflamação.
Uma maneira natural e saudável de adicionar mais vitamina C à dieta é por meio dos sucos. A seguir, veja como preparar receitas com frutas e vegetais que contribuem para fortalecer o organismo e prevenir doenças.
1. Suco de laranja com espinafre
Ingredientes
- Suco de 2 laranjas
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 kiwi descascado
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
2. Suco de carambola rico em vitamina C
Ingredientes
- 2 carambolas sem sementes
- 200 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
3. Suco de abacaxi com mamão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água de coco
- 4 fatias de abacaxi sem casca e picado
- 2 fatias de mamão sem casca e sem sementes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
4. Suco rico em vitamina C
Ingredientes
- 200 ml de suco de laranja natural
- 1/2 cenoura descascada e picada
- 1 fatia de gengibre
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
5. Suco de couve com laranja e gengibre
Ingredientes
- 3 folhas de couve-manteiga
- Suco de 2 laranjas
- Suco de 1 limão
- 1 fatia de gengibre sem casca
- 1 l de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
6. Suco de goiaba com melancia rico em vitamina C
Ingredientes
- 2 goiabas vermelhas picadas
- 2 xícaras de chá de melancia picada sem sementes
- 2 xícaras de chá de água gelada
- Folhas de hortelã e mel a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
7. Suco de manga com acerola
Ingredientes
- 1 manga descascada e picada
- 1 xícara de chá de acerolas
- 2 xícaras de chá de água de coco
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.