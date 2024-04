7 motivos para incluir o carboidrato na dieta

“As pessoas precisam aprender e entender que nenhum alimento engorda, desde que consumido com moderação, na quantidade e da maneira certa”, afirma a nutricionista Natália Colombo. Segundo ela, sem o carboidrato na alimentação, pode aumentar as chances de ocorrer crises de ansiedade, compulsão alimentar e sintomas depressivos.

Consumir carboidratos fornece ao cérebro a energia necessária para funcionar adequadamente, o que pode melhorar o humor, a concentração e a função cognitiva. Além disso, alguns carboidratos, especialmente aqueles com um índice glicêmico mais alto, aumentam temporariamente os níveis de serotonina no cérebro, neurotransmissor associado ao bem-estar.

Segundo Natália Colombo, os carboidratos são responsáveis por manter os estoques energéticos adequados antes do exercício físico, além de fornecerem energia durante a prática da atividade. “O aporte adequado de carboidrato na alimentação melhora o desempenho durante o exercício, e uma ingestão inadequada desse nutriente pode causar cansaço e fadiga durante o treino. Os estoques desse nutriente no nosso organismo são bastante limitados – ao contrário dos estoques de gordura”, afirma.

A fibras dos carboidratos ajuda a manter o intestino saudável (Imagem: Katy Flaty | Shutterstock)

4. Regula a função intestinal

As fibras presentes nos alimentos com carboidratos, como aveia, arroz integral e grãos, promovem a saúde digestiva, pois aumentam o volume e maciez das fezes, o que facilita o movimento no intestino. “As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino”, completa a nutricionista Fernanda Sobral.

5. Evita a hipoglicemia

Segundo a endocrinologista Manuela Rocha Braz, a hipoglicemia é a situação em que os níveis de açúcar no sangue ficam baixos. Assim, o consumo adequado de carboidratos pode ajudar a prevenir esse problema.

Isso porque, ao ingerir os macronutrientes (especialmente os complexos), o corpo os converte em glicose, liberada na corrente sanguínea para fornecer energia às células, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue em uma faixa saudável e evitando quedas perigosas que podem levar à condição.

6. Mantém a sensação de saciedade por mais tempo

Muito mais do que outros alimentos, os carboidratos mantêm a sensação de saciedade por mais tempo. Logo, ao contrário do que alguns mitos perpetuam, favorecem o emagrecimento, já que o cérebro entende que a pessoa está satisfeita e reduz a exigência por comida. Mas fique atento: é preciso consumi-los em equilíbrio e, preferencialmente, de fontes saudáveis.

7. Fonte de nutrientes

Alguns alimentos ricos em carboidratos, como frutas, verduras e legumes, também fornecem uma variedade de nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e antioxidantes, importantes para a saúde geral do corpo.