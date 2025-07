Lula sanciona lei que reconhece fibromialgia como deficiência

O presidente Lula assinou nessa quarta-feira, 23, a Lei 15.176/2025 , que foi sancionada sem vetos e publicada no Diário Oficial da União (DOU), reconhecendo a fibromialgia como deficiência . O decreto passa a valer em janeiro de 2026.

No Distrito Federal, a fibromialgia já havia sido equiparada à condição de pessoa com deficiência (PcD) por meio de norma aprovada em 2024. Agora, a prática será estendida a todo o país.

A lei estabelece as seguintes diretrizes:

Fibromialgia: o que é?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a fibromialgia (FM) é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, crônica — dura mais de três meses, mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor.

Em relação à causa da doença, a principal hipótese é que pacientes com a condição apresentam uma alteração da percepção da sensação de dor.

Isso é apoiado por estudos em que visualizam o cérebro dos pacientes em funcionamento, e também porque pacientes com FM apresentam outras evidências de sensibilidade do corpo, como no intestino ou na bexiga.