Pandemia acelerou envelhecimento cerebral, diz estudo

Pesquisa britânica revelou que a pandemia de covid-19 envelheceu o cérebro das pessoas em quase seis meses, independentemente de elas terem sido infeccionadas.Um novo estudo revelou que viver durante a pandemia de covid-19 envelheceu o cérebro das pessoas, independentemente de elas terem sido infectadas ou não pela doença. A pesquisa se soma aos dados crescentes sobre o impacto de longo prazo da pandemia na saúde global e no desenvolvimento cerebral. O estudo mostrou que a pandemia acelerou o envelhecimento cerebral em 5,5 meses, em média. As mudanças foram mais perceptíveis em pessoas mais velhas, homens e pessoas de origens socioeconômicas mais desfavorecidas. A idade cerebral está relacionada à função cognitiva e pode ser distinta da idade real de uma pessoa, sendo atrasada ou antecipada por doenças como diabetes, HIV e doença de Alzheimer. O envelhecimento cerebral prematuro pode afetar a memória, a função sensorial e a função emocional, mas os autores afirmam que o problema pode ser reversível. "A pandemia colocou pressão sobre a vida das pessoas, especialmente daquelas que já enfrentavam desvantagens. Ainda não podemos testar se as mudanças que observamos serão revertidas, mas certamente é possível, e isso é um pensamento encorajador", disse a coautora do estudo, Dorothee Auer, neurocientista da Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Frank Slack, diretor do Instituto de Pesquisa do Câncer de Harvard, nos EUA, disse que o "trabalho é um tour de force que demonstra, em uma grande população, que a covid-19 teve efeitos graves na saúde do cérebro, especialmente em homens e idosos". Slack não participou do estudo, que foi publicado na revista Nature Communications. Pandemia afetou função cerebral? O estudo teve como objetivo investigar os efeitos adversos da covid-19 no envelhecimento cerebral físico e cognitivo, por meio de imagens cerebrais e testes cognitivos. Os pesquisadores analisaram tomografias cerebrais de adultos saudáveis, realizadas antes e depois da pandemia. "Isso nos deu uma rara oportunidade de observar como os principais eventos da vida podem afetar o cérebro", disse Stamatios Sotiropoulos, neurocientista da Universidade de Nottingham e coautor do estudo. Primeiramente, os pesquisadores utilizaram dados de tomografias cerebrais de 15.334 pessoas saudáveis para treinar um algoritmo de aprendizado de máquina que pudesse estimar com precisão a idade cerebral delas. Em seguida, eles usaram o modelo para prever a idade cerebral de 996 adultos saudáveis antes e depois da pandemia de covid-19. Um grupo de participantes passou por exames de tomografia antes e depois do início da pandemia, enquanto um outro grupo só foi examinado por tomografia antes do surto. Mesmo cérebro de quem não teve covid foi afetado O estudo revelou que os cérebros dos participantes do grupo da pandemia envelheceram em média 5,5 meses mais rápido do que o grupo de controle, mesmo quando pareados para uma série de marcadores de saúde. Jacobus Jansen, neurocientista da UMC de Maastricht, Holanda, afirmou que o resultado surpreendente foi que "o envelhecimento é independente da infecção real por covid-19". No entanto, apenas os participantes infectados pela covid-19 apresentaram queda em habilidades cognitivas como flexibilidade mental e velocidade de processamento. Isso pode sugerir que o efeito do envelhecimento cerebral durante a pandemia nos casos sem infecção pode não causar sintomas cognitivos perceptíveis. A próxima pergunta que os pesquisadores buscam responder é como a pandemia teve efeitos a longo prazo na saúde cognitiva das pessoas. Outros estudos sugeriram que certos fatores genéticos podem tornar algumas pessoas mais predispostas ao envelhecimento cerebral relacionado à covid-19. "Em 2022, descrevemos o envelhecimento prematuro nos cérebros de pacientes com covid grave. Infelizmente, todos os pacientes que examinamos faleceram de covid, o que impossibilitou o acompanhamento detalhado e a análise da arquitetura cerebral ao longo do tempo. Será interessante começar a questionar se os efeitos do envelhecimento observados neste estudo estão relacionados às alterações na expressão gênica que observamos em nosso estudo", disse Slack. É possível reverter o envelhecimento cerebral? Estudos em neurociência sugerem que existem maneiras de retardar o envelhecimento cerebral e reduzir os riscos de declínio cognitivo. O exercício físico, por exemplo, é um conhecido fator de proteção no envelhecimento cerebral, e é por isso que "seria valioso avaliar a contribuição das mudanças nos padrões de exercício durante a pandemia, juntamente com o estresse psicológico, dentro do modelo", afirmou Maria Mavrikaki, neurocientista da Harvard Medical School, EUA, que não participou do estudo. Outros estudos sugerem que o envelhecimento cerebral pode ser retardado por mudanças no estilo de vida, como manter uma dieta saudável, manter-se física e mentalmente ativo, controlar o estresse e dormir o suficiente. Autor: Fred Schwaller