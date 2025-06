Criatividade e neurociência: uma perspectiva sobre o autismo

Transtorno do Espectro Autista (TEA) marca discussões durante o terceiro dia do Brain Congress

Neste contexto, surge o questionamento: “Afinal, os autistas são mais criativos e geniais? ”. Esse foi o tema de uma das palestras do terceiro dia do Congresso de Cérebro, Comportamento e Emoções — Brain Congress.

Na ocasião, Vitor Geraldi, professor titular do Departamento de Psicologia e coordenador do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), esteve a frente da discussão.

Segundo ele, isso é crucial para entender o autismo, já que pessoas com características do espectro frequentemente processam informações e formam associações de maneiras distintas .

Inteligência, decisão e insight



Além disso, foram apresentados os conceitos de inteligência, decisão e insight adaptativos que descrevem um ciclo contínuo de adaptação e melhoria. A inteligência adaptativa fornece a base para o aprendizado e a flexibilidade. Já a tomada de decisão adaptativa aplica essa flexibilidade em ações.



O insight vem para oferecer compreensões que realimentam e aprimoram todo o sistema. Essa capacidade de ajuste é crucial para o progresso em ambientes dinâmicos.



Embora pessoas autistas possam apresentar desafios nessas redes, especialmente em contextos sociais que exigem flexibilidade cognitiva, elas frequentemente demonstram forças notáveis em outras áreas de pensamento, como o raciocínio lógico, a atenção aos detalhes e, em muitos casos, um insight profundo e original dentro de seus domínios de interesse.



“Alguns autistas são extremamente inteligentes, mas é preciso a valorização por ensino por descobertas, instruindo esse indivíduo desde a sua infância. O ambiente e como os responsáveis agem influenciam diretamente no desenvolvimento dessa criatividade. É preciso ter cuidado com as expectativas que podem ser frustradas”, aconselha.



Em entrevista ao OPOVO, Catherine Lord, psicóloga clínica e professora de psiquiatria na Escola de Medicina David Geffen da UCLA, que também esteve palestrando no Brain Congress, com o tema “Autismo e intervenção precoce: o momento certo faz diferença?”, destaca a importância do diagnóstico precoce do autismo.

“É necessário porque podemos fazer mudanças, principalmente na comunicação de crianças muito pequenas, o que é muito mais difícil de fazer tardiamente. Também conseguimos ajudar as famílias a começarem a fazer coisas que apoiem seus filhos”, enxerga.

Para ela, hoje em dia é muito mais fácil identificar a condição do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que explica o aumento de diagnósticos.

“Temos critérios mais amplos, incluindo pessoas que não têm deficiências intelectuais, e isso significa que vemos mais delas. O autismo oferece melhores serviços do que alguns outros diagnósticos. Então, precisamos de mais serviços. Não é que eles não existam, é que simplesmente não sabíamos que eles existiam”, finaliza.