O uso do celular e a qualidade do sono de crianças e adolescentes

Os “ nativos digitais ”, ou seja, crianças nascidas depois do surgimento da internet, apresentam particularidades de funções cognitivas e aprendizado. Assim, a área de pesquisa neurocientífica se dedicou a compreender a interação de crianças e adolescentes com as telas. Pesquisadores presentes no evento internacional Brain Congress 2025, sediado em Fortaleza, alertam sobre os resultados maléficos da relação exagerada com as mídias.

A doutora aponta que estudos recentes sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes apresentam prejuízo ao funcionamento executivo do cérebro, responsável por realizar tarefas, ao desenvolvimento sensório-motor e à redução dos resultados acadêmicos. Além disso, mais tempo de tela, geralmente, significa menos tempo com os pais e pouco desenvolvimento de linguagem na primeira infância.

Monica destaca que a conexão com o digital carrega um dilema : “O paradoxo é que, ao mesmo tempo, as mídias nos aproximam de quem estava geograficamente distante, mas nos distanciou de quem está mais perto”. Para ela, em muitas famílias, é mais simples oferecer uma tela do que engajar uma criança em uma conversa.

Em palestra ministrada no Congresso de Cérebro, Comportamento e Emoções (Brain Congress 2025), a professora da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e diretora do Instituto do sono, Monica Levy Andersen, aponta que o primeiro contato com mídias e telas acontece por volta dos 4 meses , antes mesmo da introdução alimentar.

A professora da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e especialista em neurologista infantil e medicina do sono, Magda Lahorgue Nunes, palestrou no Brain Congress sobre os impactos do uso de telas no sono de adolescentes.

Já em adolescentes (10 a 19) os padrões do sono são importantes para modificações cognitiva s e desenvolvimento físico e biológico. O sono de adolescentes e jovens adultos é uma fonte de revitalização das funções orgânicas do corpo e o repouso inadequado pode resultar em prognósticos desfavoráveis, como obesidade, problemas mentais e abuso de substâncias químicas.

“A falta de sono está associada a características fisiológicas do adolescente. A recomendação de sono mais usada é da National Sleep Foundation, em que adolescentes devem ter 8 horas completas de sono e jovens adultos cerca de 7 a 9 horas. Mas sabemos que esse percentual é bem baixo, diferente do ideal”, destaca Magda.

As mídias sociais apreendem grande parte da vida social de adolescentes, mas o uso excessivo afeta não somente o sono. A doutora destacou que, conforme o estudo “Uso de mídia digital e sono no final da adolescência e início da idade adulta: uma revisão sistemática” do Sleep Medicine Reviews de 2023, o uso de mídia digital se associa diretamente à fadiga diurna, despertar cedo, privação de sono e curta duração do repouso com má qualidade. E destacou que esses malefícios não possuem associação significativa com o consumo de televisão.

“É importante destacar que as melhores intervenções são as de curta duração para realizar o “desmame” das telas. Regularidade de repouso e medidas de higiene do sono são algumas delas”, finalizou.