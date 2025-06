Faz bem para a saúde! Saiba como tornar seu dia a dia mais estimulante

Para estimular o cérebro e formar boas lembranças, não precisa fazer algo extraordinário, como uma grande viagem: pode ser aprender um instrumento, ler um livro, fazer um caminho diferente, aprender uma língua, praticar uma atividade física ou socializar / Crédito: Yaroslav Shuraev / Pexels

Pequenas mudanças na rotina podem fazer toda a diferença na memória, no bem-estar geral e até mesmo na percepção da passagem do tempo. Embora pareça óbvio, essa constatação foi comprovada cientificamente por uma pesquisa publicada no periódico Scientific Reports, que mostra como é importante para a saúde incluir novas experiências no dia a dia.

Cientistas da Universidade de Toronto, no Canadá, aproveitaram a pandemia de Covid-19 como uma oportunidade de investigar os efeitos de uma rotina marcada pela falta de diversidade e de alterações na memória e no humor, bem como avaliar o impacto de inserir eventos diferentes no cotidiano.

Segundo os autores, embora a rotina seja importante para organizar o dia a dia, essas experiências não rotineiras conseguem quebrar a monotonia, descrita como um estado emocional negativo que gera incapacidade de se engajar com o meio, o que pode aumentar a ansiedade e a depressão.

Para a médica Sley Tanigawa Guimarães, coordenadora da pós-graduação em Medicina do Estilo de Vida do Hospital Israelita Albert Einstein, isso ressalta a importância dos desafios no nosso dia a dia e está associado ao papel do estresse. “Embora geralmente tenha uma conotação ruim, ele é necessário em certa medida, pois quando não há nada para resolver, nenhum desafio a enfrentar, ficamos entediados e isso não faz bem para a saúde mental e o bem-estar. Para estar bem, o cérebro precisa estar engajado em atividades, sendo estimulado”, diz a especialista.