Bruxismo: entenda as possíveis consequências do distúrbio para a saúde

Dor de cabeça, nos ouvidos, no pescoço, no rosto e até nos ombros. Esses são alguns sintomas de quem sofre com os distúrbios temporomandibulares (DTM), que podem trazer ainda outros transtornos, como zumbido, dificuldade para abrir a boca, desconforto ao mastigar, queda na qualidade do sono e sensibilidade dentária.



Segundo uma revisão de estudos publicada em 2024 no Journal of Clinical Medicine, a incidência de DTM na população mundial é de 34%, principalmente entre adultos com idades entre 18 e 60 anos. A investigação revisou 74 estudos, que incluíam no total 172.239 indivíduos, dos quais 35.259 tinham DTM.