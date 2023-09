Bruxismo: o que é, causas, sintomas e tratamentos; saiba tudo

O comportamento oral consiste no ranger ou no apertar dos dentes. A condição pode ser motivada por estresse e até por fatores genéticos. Entenda mais sobre o bruxismo

Um indivíduo pode apresentar tanto o "bruxismo do sono", que se manifesta quando a pessoa está dormindo, ou o "bruxismo de vigília", que ocorre quando ela está acordada.

Você sabia que historicamente o bruxismo já foi descrito como desordem de sono e do movimento ? No entanto, nos dias atuais, em pacientes saudáveis, ou seja, que não têm qualquer problema de saúde subjacente, o bruxismo é considerado apenas um comportamento.

O bruxismo é um comportamento oral que consiste no apertar e no ranger dos dentes, no ato de tencionar os músculos ou de empurrar a mandíbula.

Se for manifestado em indivíduos saudáveis, o bruxismo não será um problema. Mas, se estiver associado a outras doenças, será necessário uma atenção maior. O POVO explica os principais questionamentos sobre o bruxismo.

5 hábitos que o seu dentista quer que você SAIBA agora

Bruxismo: o que leva uma pessoa a ter bruxismo?



Segundo a cirurgiã-dentista e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) Lívia Maria Fiamengui, este comportamento oral pode ter causas distintas de indivíduo para indivíduo, podendo estar relacionada a ansiedade, estresse ou até mesmo momentos de concentração.

Porém, o bruxismo também pode ser associado a outras outras doenças, como refluxo gastresofágico ou apneia do sono.