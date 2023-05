Bruxismo: conheça as causas, os sintomas e os tratamentos

Bruxismo é um problema de saúde bucal caracterizado pela contração repetitiva dos músculos responsáveis pela mastigação. Essa atividade pode ocorrer tanto durante o sono quanto durante o dia e é controlada pelo sistema nervoso central.

Causas e sintomas do bruxismo

O distúrbio pode estar associado a diversos fatores, como eventos de apneia do sono, refluxo gastroesofágico, uso de medicamentos e ansiedade. A cirurgiã-dentista Bruna Conde, especialista em odontologia do sono e disfunção temporomandibular, explica que as pessoas que sofrem de bruxismo frequentemente apertam e rangem os dentes, projetam a mandíbula e tensionam a musculatura mandibular.

Nesse contexto, essas atividades que envolvem ranger, tensionar etc. podem causar uma série de problemas de saúde bucal. Dentre eles, é possível citar facetas de desgaste, atrito dentário, erosão dentária, trauma dentário, trincas e fraturas dentárias, presença de torus mandibular (proeminência óssea crescente), língua edentada, linha alba na mucosa e fadiga muscular, entre outros.

Formas de tratamento

A odontologia do sono se concentra no diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono, como o bruxismo. Os profissionais dessa área podem ajudar a identificar as causas subjacentes da condição e trabalhar com você para desenvolver um plano de tratamento personalizado que atenda às suas necessidades.

“Um tratamento comum para o bruxismo é o uso de um dispositivo de proteção bucal, como uma placa para mordida. Esses dispositivos ajudam a proteger os dentes do desgaste e do trauma causados pela doença. Além disso, existem outras técnicas que podem ser usadas para ajudar a aliviar os sintomas do bruxismo, como fisioterapia, terapia cognitivo-comportamental e medicação orientada por um profissional”, comenta a Dra. Bruna Conde.