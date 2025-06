Mounjaro é aprovada para perda de peso: veja os riscos e diferenças das "canetas emagrecedoras"

Mounjaro (tirzepatida) é um fármaco utilizado para o tratamento da obesidade e diabetes tipo 2. É administrado por via subcutânea. A droga atua como agonista dos receptores GIP e GLP-1. / Crédito: adobestock

As chamadas “canetas emagrecedoras”, medicamentos injetáveis originalmente indicados para o tratamento do diabetes tipo 2, vêm ganhando espaço como alternativa para quem busca perder peso. Entre os nomes mais conhecidos estão Ozempic, Victoza, Wegovy e, agora, Mounjaro (tirzepatida), recém-aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento da obesidade. A autorização foi publicada nesta segunda-feira, 9, no Diário Oficial da União, ampliando a gama de fármacos aprovados para esse fim no País. Produzido pela farmacêutica Eli Lilly, o Mounjaro já estava sendo utilizado de forma off-label (quando o uso ocorre fora das indicações da bula) para emagrecimento. Agora, passa a ser oficialmente prescrito para o tratamento da obesidade.

Como funcionam as canetas para emagrecer Esses medicamentos são aplicados por via subcutânea (na barriga, coxa ou braço), geralmente uma vez por semana, e atuam sobre hormônios produzidos no intestino, como o GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1), que ajuda a regular a saciedade e a glicose no sangue. Com o uso contínuo, o apetite diminui e o paciente tende a perder peso. Até agora, as substâncias mais usadas nesse tipo de tratamento eram a liraglutida (presente no Saxenda e Victoza) e a semaglutida (presente no Ozempic e Wegovy). Agora, entra em cena a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, que tem se mostrado ainda mais eficaz na redução de peso. Qual a diferença entre os medicamentos? A tirzepatida, presente no Mounjaro, age de forma dupla: simula o GLP-1 e o GIP (polipeptídeo inibidor gástrico), dois hormônios que atuam sobre a insulina, o apetite e a saciedade. Com isso, os efeitos sobre a perda de peso e o controle da glicemia são potencializados. Já medicamentos como Ozempic e Wegovy atuam apenas sobre o GLP-1, responsável pela sensação de saciedade. Segundo estudos publicados na revista científica JAMA (Journal of the American Medical Association), o uso da tirzepatida pode levar a uma perda de até 20% do peso corporal em um período de nove meses, tornando-se atualmente a substância mais eficaz no mercado.

Além disso, está em fase de testes uma nova substância chamada retatrutida, que simula a ação de três hormônios diferentes: o GLP-1; o GIP, que melhora a secreção de insulina após as refeições; e o GCG, que eleva os níveis de glicose no sangue. Os resultados preliminares indicam uma perda de peso ainda mais expressiva em comparação aos medicamentos atualmente disponíveis. LEIA TAMBÉM| Wegovy ou Mounjaro? Cientistas comparam os dois e mostram qual remédio para perda de peso é melhor

Efeitos colaterais e riscos à saúde Em entrevista ao O POVO, a endocrinologista Ana Paula Abreu, especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e professora universitária, explicou que, embora eficazes, esses medicamentos exigem cautela:

“Os principais efeitos colaterais são distúrbios gastrointestinais, como náuseas e diarreia; também pode ocorrer fadiga, reações no local da aplicação, hipersensibilidade e, em alguns casos, hipoglicemia — especialmente quando há associação com insulina”, destaca a médica. A Anvisa contraindica o uso do Mounjaro para:

- Pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula

- Histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (NEM2)

- Uso concomitante com semaglutida ou com inibidores da DPP-4 (conhecidas como gliptinas)

- Mulheres grávidas ou amamentando Custo e acesso ainda são desafios O preço é uma das principais barreiras. Mesmo com descontos em farmácias, o tratamento mensal com o Mounjaro não sai por menos de R$ 1,8 mil. Devido a várias demandas, o medicamento tem enfrentado problemas de estoque esgotado.