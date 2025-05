Cientistas podem estar mais perto de criar antídoto universal para picadas de cobra

Foto de apoio ilustrativo. Centenas de atendimentos por picadas de cobras são feitos no Ceará por ano / Crédito: Foto: Reprodução/Instagram/Luis Felipe Carvalho

O medo de cobras é algo inato em nós. A mera ideia destes seres rastejantes costuma provocar arrepios, mesmo em países onde raramente topamos com eles. O instinto é tão forte que mesmo bebês com poucos meses de vida apresentam sinais de estresse ao se depararem com uma serpente. Esse medo não é gratuito: todos os anos, picadas de cobra são responsáveis por entre 81 mil e 138 mil mortes e entre 300 mil e 400 mil sequelas permanentes.

Atualmente, picadas de cobras venenosas só podem ser tratadas com antídotos específicos, os chamados soros antiofídicos. Entretanto, a maioria deles só é eficaz contra uma ou algumas espécies da mesma família. Além disso, os afetados – e, consequentemente, também a equipe médica encarregada de tratar o ferimento – muitas vezes não sabem qual cobra estás por trás da picada. No mundo todo, afinal, existem cerca de 600 espécies distintas de cobras peçonhentas. Um antídoto eficaz contra o veneno de diversas cobras diferentes, portanto, poderia simplificar muito o tratamento. E aqui reside a importância de um novo estudo publicado no periódico Cell, onde pesquisadores americanos afirmam ter encontrado a base para um soro antiofídico de amplo espectro.

O voluntário que aceitou ser picado por cobras centenas de vezes Para o estudo, os pesquisadores usaram o sangue de um doador um tanto quanto peculiar: Timothy Friede, um colecionador de cobras do estado americano de Wisconsin que aceitou se expor ao veneno de várias cobras 856 vezes ao longo de 18 anos. Ao total, Friede foi submetido a mais de 200 picadas de cobras e outras centenas de injeções de veneno mortal – tudo deliberadamente. A ideia insólita, contudo, surgiu muito antes do estudo em questão, mais precisamente quando Friede ainda era estudante e imaginou como seria se conseguisse desenvolver imunidade contra picadas de cobras venenosas. Voluntariamente, então, ele passou a extrair o veneno de seus animais de estimação e injetá-lo diluído em si mesmo. O resultado foi exatamente o que Friede esperava: a cada picada, seu corpo reagia desenvolvendo os anticorpos correspondentes. E ainda que suas feridas sangrassem e inchassem após cada mordida dolorosa, Friede sobreviveu a picadas dos mais diversos tipos de serpentes.

Como Friede já vinha filmando e divulgando seu estranho hobby no Youtube desde 1998, ele acabou chegando ao conhecimento do imunologista Jacob Glanville. Foi daí que surgiu a CentiVax, empresa fundada em conjunto pelo especialista farmacêutico e o ex-mecânico de caminhões Tim Friede na busca de um soro antiofídico universal. Dezoito anos e centenas de picadas depois, os pesquisadores identificaram dois anticorpos amplamente neutralizantes no sangue hiperimune de Friede: o LNX-D09 e o SNX-B03. O antídoto resultante se mostrou eficaz em experimentos com camundongos contra o veneno de 19 das cobras mais venenosas do mundo.

"Sem esse doador tão especial, Timothy Friede, o desenvolvimento do antídoto teria sido difícil", avalia Michael Hust, diretor do Departamento de Biotecnologia Médica da Universidade Técnica de Braunschweig e que não participou do estudo.

Longo caminho até um medicamento Nem todas as cobras venenosas são igualmente perigosas. Dependendo do seu grau de toxicidade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) as classifica em duas categorias: 109 das espécies de cobras mais venenosas pertencem à categoria 1; as demais à categoria 2.