O que faz do tomate um aliado anticâncer? Conheça o licopeno

O licopeno está na mira da ciência há décadas por seus efeitos anticâncer e cardioprotetores. Além do tomate, ele aparece em frutas e vegetais como melancia, goiaba, pimenta, pitanga, mamão e pimentão.



Em um estudo publicado em fevereiro no periódico Frontiers in Nutrition, pesquisadores do Irã esmiuçaram centenas de outras pesquisas e concluíram que o consumo corriqueiro de licopeno, por meio do tomate e de seus derivados, está relacionado com a diminuição do risco de câncer. O artigo salienta tumores de mama e de próstata.