10 dicas para incluir proteína vegetal no cardápio e aumentar a massa muscular

Veja como potencializar os resultados da academia e melhorar a saúde do corpo

A busca por aumentar a massa muscular é um objetivo comum para muitas pessoas que desejam melhorar a saúde e aparência física. Além de um programa de treinamento eficaz, a alimentação desempenha um papel crucial nesse processo.

“É importante que as pessoas comecem a se preocupar com o ganho de massa magra desde cedo, por meio de atividades físicas e uma alimentação equilibrada. A prática regular de exercícios físicos que estimulem o ganho de massa muscular, como a musculação, pode ser uma excelente opção para quem busca uma vida mais saudável e ativa. Investir no ganho de massa magra desde cedo é uma forma de conquistar mais saúde e qualidade de vida ao longo da vida”, afirma o nutrólogo e endocrinologista Dr. Ronan Araujo.

A seguir, confira algumas dicas para incluir proteína vegetal no cardápio e aumentar a massa muscular!