Neymar Jr. entra para o mercado bilionário de suplementos e lança sua própria marca

Lançamento ‘NEXT10’

A imagem do astro aparece nas embalagens de todos produtos da marca, que estão disponíveis exclusivamente no site oficial da Nexto10. A criação adota o lema “Merecido, jamais dado”, inspirado na trajetória do ídolo santista, com objetivo de promover uma mentalidade de alta performance para incentivar cada pessoa a se tornar o camisa 10 da própria vida.

A Next10 nasce propondo um novo conceito de suplementos, com produtos práticos e modernos para serem consumidos diariamente. Mirando consumidores que buscam energia e bem-estar para a alcançar sua melhor versão no dia a dia, a marca, de distribuição nacional, conta com suplementos que trazem energia, resistência e bem-estar tanto para treinos e prática esportiva quanto para as rotinas mais exigentes.

A marca entra para um mercado em plena ascensão. Um estudo publicado em 2024 pela Future Market Insights (FMI) aponta que o mercado global de suplementos deve ultrapassar R$ 1,25 trilhão em 2025. De acordo com a Euromonitor, o Brasil já aparece como o quinto maior mercado de suplementos no mundo, sendo o terceiro no consumo de creatina, um dos produtos da Next10.