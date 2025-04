Inalar desodorante: criança de 8 anos morre após fazer desafio online

De acordo com a Polícia Civil do DF, Sarah Raissa teria falecido em decorrência da inalação de desodorante corporal após tentar imitar um "desafio" visto na Internet.

Uma menina de 8 anos, identificada como Sarah Raissa Pereira de Castro, morreu após inalar desodorante supostamente para cumprir um desafio online . O caso aconteceu no município de Ceilândia, no Distrito Federal (DF), no dia 10 de abril, mas o óbito da criança foi confirmado no domingo, 13.

À Polícia, a família não soube informar se alguém teria apresentado "jogo" à criança ou mesmo se houve qualquer tipo de indução ao uso inadequado do produto. O caso está sendo investigado pela 15ª Delegacia de Polícia da região.

Depois do desafio, a vítima foi encontrada desacordada pelo avô, com os dedos e lábios roxos. No sofá, o desodorante foi encontrado junto com a criança, encharcada pelo produto. Ao lado dela, também estava o celular.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência e realizaram as manobras de reanimação ainda no local.