OMS chega a acordo preliminar sobre texto para maior proteção contra futuras pandemias

Delegados dos Estados-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) chegaram a "um acordo de princípio" neste sábado (12) sobre o texto que deve permitir uma melhor proteção do mundo contra futuras pandemias, após mais de três anos de discussões.

"Este é um ótimo sinal. Eles fazem parte de uma história incrível que está sendo construída", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que permaneceu na sala com os delegados durante toda a noite.

"Temos um acordo de princípio e reservamos o acordo definitivo das capitais", disse à AFP Anne-Claire Amprou, copresidente do órgão de negociação e embaixadora francesa para a saúde global.

Vários países, onde a indústria farmacêutica constitui uma parte significativa da economia, opõem-se à ideia de transferências obrigatórias e insistem na sua natureza voluntária.

Segundo um delegado, esse ponto já estava resolvido, mas a última versão do texto ainda não estava disponível na manhã deste sábado.

A adoção deste texto ocorre em meio a uma grave crise no multilateralismo e no sistema global de saúde, causada pelos cortes brutais do presidente Donald Trump na ajuda internacional dos EUA, já que os Estados Unidos eram de longe o maior contribuinte humanitário.