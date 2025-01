O que é intoxicação alimentar e como prevenir

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-01-2024: Visita ao posto de saude Lineu Juca na Barra do Ceará (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Na tarde do primeiro dia do ano, o professor de matemática, Álef Bittencourt, 26, passou por um episódio de intoxicação alimentar por causa de uma feijoada consumida durante um almoço em família no município de Maranguape, distante 26km de Fortaleza. “Depois do almoço, por volta das 16h, acordei me sentindo mal, com ânsia de vômito e dor no corpo, começando na barriga. Vomitei, pelo menos, dez vezes, tomei um luftal porque achava que eram gases”, relata.

O caso do professor se assemelha ao de outras 600 milhões de pessoas que adoecem por causa de intoxicação alimentar ao redor do mundo. Deste total, 420 mil morrem anualmente pelo agravamento das doenças, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os principais sintomas são mal estar, vômito, diarreia, dor abdominal e febre. Geralmente, os sinais aparecem entre seis ou 36 horas após a ingestão do alimento contaminado. A professora adjunta e pesquisadora do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará (UFC), Larissa Morais, destaca que o processo de intoxicação decorre da ingestão de alimentos contendo toxinas previamente produzidas durante o crescimento de microrganismos em alimentos. “Geralmente essas toxinas não possuem odor nem sabor e a intoxicação pode ocorrer mesmo que as bactérias produtoras não estejam mais presentes no alimento, pois muitas vezes pode-se destruir o microrganismo mas a toxina não ser inativada”, complementa Larissa.

De acordo com o médico infectologista do Hospital Regional Vale do Jaguaribe, Francisco José Cândido, o principal meio para evitar intoxicação é a higienização correta dos produtos, especialmente frutas, legumes e verduras. “A principal prevenção é a higienização correta de mãos e alimentos, além de evitar a ingestão de alimentos não armazenados de forma correta”, pontua. A intoxicação alimentar também pode ser influenciada pelas altas temperaturas. Isso porque o calor favorece a proliferação de fungos e bactérias, acelerando, dessa forma, o processo de decomposição dos alimentos, em especial os mal acondicionados. Portanto, Cândido destaca a importância de “manter a conservação correta dos alimentos”.

Perecíveis são mais suscetíveis ao risco de causar intoxicação alimentar, especialmente ovos, carnes, leite e derivados. Isso porque os micróbios de alimentos crus- como carne bovina, aves e frutos do mar- que não são mantidos separados podem contaminar outros se não forem armazenados adequadamente. As principais fontes de transmissão são as carnes de boi e de porco, água não filtrada, contato com fezes contaminadas, leite não pasteurizado ou por contaminação cruzada (quando as moscas que levam as bactérias de um alimento para outro). Nesta vertente, Larissa menciona que alimentos embutidos e enlatados também são propícios a causar intoxicação alimentar, visto que são suscetíveis a produzir uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Esta bactéria, mesmo se ingerida em pouca quantidade, pode causar envenenamento grave em poucas horas.

“Cada toxina possui características específicas, em relação a forma de produção pelo microrganismo, possibilidade de inativação e sintomas causados após consumo”, complementa. O infectologista José Francisco Cândido faz um alerta sobre a compra de alimentos próximo à data de vencimento. Ele destaca que os consumidores podem adquirir o produto, “desde que estejam bem armazenados e sem sinais grosseiros de contaminação ou perda da integridade”. É recomendado, também, que os consumidores estejam atentos à temperatura de armazenamento dos alimentos, isso porque a intoxicação alimentar pode ser influenciada pela condição.