Veja os riscos de receitas caseiras para clarear os dentes

Basta uma rápida olhada nas redes sociais para encontrar vídeos que prometem dentes mais brancos com ingredientes simples que todo mundo tem em casa. A ideia parece prática, mas é justamente aí que mora o perigo. Isso porque as receitas caseiras podem colocar a saúde em risco.

Problemas causados pelas receitas caseiras

Entre os problemas causados pelas receitas caseiras que prometem clarear os dentes, destacam-se:

Falso potencial clareador;

Enfraquecimento do esmalte do dente;

Hipersensibilidade;

Exposição da raiz;

Surgimento de manchas, que podem até ser irreversíveis.

Há procedimentos seguros para deixar os dentes mais brancos (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)

Procedimentos para clarear os dentes

Abaixo, Alexandre Ravani explica quais são os tratamentos realmente eficazes e seguros para garantir um sorriso branco e saudável.

1. Clareamento dental

Ele está entre as opções mais buscadas para resolver esse tipo de problema. Pode ser realizado de maneira convencional, quando o dentista aplica substâncias que removem a camada mais externa dos dentes, ou com laser, em que os compostos químicos utilizados para a realização do branqueamento são ativados por luz. “Em ambos os casos, cabe ao paciente seguir os protocolos de manutenção para prolongar o efeito do branqueamento”, explica o dentista.