Leite condensado diluído vira leite?

Conforme o nutricionista Abelardo Moreira, coordenador do curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio do Ceará, o leite e o leite condensado são produtos distintos e não possuem a mesma composição nutricional.

“O leite condensado é obtido a partir da desidratação parcial do leite, do leite concentrado ou até mesmo de leite reconstituído com adição de açúcar. Esse produto pode ter teores de gordura e proteína ajustados conforme a característica desejada pelo fabricante”, afirma.

Ele ressalta que o leite condensado não pode substituir o leite. “Ao diluir, a composição nutricional resultante não se equipara à do leite tradicional. Se fizermos uma comparação simples para obter a mesma quantidade de cálcio presente no leite convencional, a reconstituição do leite condensado resultaria em um produto com muito mais calorias, menos proteínas e maior quantidade de carboidratos. Isso demonstra que a composição nutricional é modificada”, diz.

O especialista alerta para os riscos do alto teor de açúcar do leite condensado, que se consumido a longo prazo pode aumentar as chances de desenvolver doenças metabólicas como de resistência à insulina, diabetes, doenças cardiovasculares, aumento de peso e entre outros.

“O consumo excessivo de açúcar refinado é prejudicial à saúde. Pessoas com intolerância à glicose, pré-diabéticas, diabéticas ou que estejam buscando restrição calórica devem evitar essa prática. Uma alternativa mais segura para armazenar leite por mais tempo é o leite em pó, que pode ser reconstituído conforme a orientação do fabricante”, finaliza.