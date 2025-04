Jornalista da Globo comenta sobre o diagnóstico de Parkinson

Renata conta que não queria que as pessoas a viessem como ‘coitadinha’ / Crédito: Reprodução Instagram/ @renatacapucciofficial

A repórter do Fantástico, Renata Capucci, de 51 anos, diagnosticada com Parkinson em 2018, revelou em uma live com a neurologista Mariana Moscovich como lidou com a descoberta da doença e o motivo de não ter falado sobre o assunto na época. “Não podia simplesmente falar: 'estou indo embora'. Eu não estava pronta para contar para as pessoas. Eu tinha acabado de receber o diagnóstico, eu estava em choque, processando. Levou um bom tempo para eu digerir. Continuei na competição (programa Popstar), eu não tinha alternativa”, afirma ela durante a live.

Leia mais A vida com Parkinson e o documentário de uma vida Sobre o assunto A vida com Parkinson e o documentário de uma vida A Doença de Parkinson é uma doença neurológica que causa tremores, lentidão, rigidez muscular, desequilíbrio e outros sintomas físicos e emocionais. Ela é causada pela degeneração de células do cérebro e pode ter sequelas motoras e na fala. Renata descobriu que tinha o problema de saúde em 2018, durante sua participação no programa "Popstar", da Globo. Segundo a jornalista, o diagnóstico foi um choque. "Hoje entendo que cada um tem seu Parkinson particular. "É uma doença que é uma montanha-russa, tem dias que você está muito bem e tem dias que você não está nada bem, aí não consigo fazer a correlação entre causa e efeito", explicou.

Ela conta que via as pessoas comentando sobre ela e não queria que a tratassem como ‘coitadinha’. “Eu não fiz nada para ter essa doença, essa doença existe, mas eu não me vitimizo por ter Parkinson, então não quero que ninguém tenha pena de mim porque eu luto contra a doença”, desabafou. Renata afirmou ainda que teve medo da doença devido à sua profissão e, pelo mesmo motivo, decidiu revelar detalhes com o público.

"Esperei quatro anos para falar. Eu não podia ter uma vida dupla, fazer uma reportagem sobre Parkinson e omitir que eu também tinha Parkinson. Então revelei no podcast 'Isso é Fantástico', sobre doenças neurodegenerativas. Cada um tem o seu tempo", finalizou. Os Dias de Sofia Disponível no O POVO+, plataforma de streaming do O POVO, "Os Dias de Sofia" é um documentário que acompanha a rotina de Bruno Sofia, designer paulistano, diagnosticado com a Doença de Parkinson quando tinha apenas 27 anos.