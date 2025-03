Mais de 1 bilhão de pessoas podem perder a audição

|Prevenção| Uso inadequado do fone de ouvido está entre as principais causas da perda auditiva

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas, entre 12 e 35 anos, podem perder a audição. Na região das Américas, cerca de 217 milhões de pessoas já vivem com perda auditiva. É estimado que até 2050 esse número possa subir para 322 milhões de pessoas.

No dia 3 de março foi comemorado o Dia Mundial da Audição, celebrado anualmente com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância deste sentido, promovendo ações e iniciativas de prevenção a perda auditiva.

A OMS alerta que níveis de ruído acima de 85 decibéis são prejudiciais à saúde humana, e que ouvir sons altos por longos períodos pode resultar em perda auditiva temporária, permanente ou sensação de zumbido no ouvido.

Para a fonoaudióloga e especialista em audiologia, Dra Tatiana Menezes, esses dados ajudam a população a se sensibilizar sobre a importância de cuidar da saúde auditiva, além de destacar a necessidade de ações preventivas contra a perda auditiva em um nível global.

"Cada vez mais os jovens usam os fones de ouvido em altas intensidades. Uma das causas também é o uso de medicamentos sem prescrição médica. Tudo isso pode levar ao aparecimento mais cedo da perda auditiva. A forma de prevenção seria usar fone de ouvido com som moderado, com tempo mais curto e com intervalos longos", explica.

Ela ressalta também a importância de enfatizar o combate ao estigma associado à perda auditiva e ao uso dos aparelhos auditivos, cada vez mais comuns em todas as idades.